Impressum
Aktuell
Model Paulina Porizkova lässt die Hüllen fallen
Sie hat eine wichtige Botschaft
Model lässt die Hüllen fallen
Model Paulina Porizkova zeigt sich in einem neuen Video in Unterwäsche. Hinter der Aktion steckt eine wichtige Botschaft, welche die 60-jährige Tschechin unter dem Clip schreibt.
Publiziert: 16:09 Uhr
People International
