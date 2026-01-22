Rekord–Jägerin Taylor Swift wurde in die Songwriters Hall of Fame aufgenommen – als jüngste Künstlerin in der Geschichte der Institution. Damit reiht sich die Sängerin in eine Liste von Legenden ein.

Darum gehts Taylor Swift (36) wurde als jüngste Künstlerin in Songwriters Hall aufgenommen

Sie unterbot den Altersrekord der Frauen um fast zehn Jahre

13 ihrer Songs erreichten die Spitze der Billboard-Charts

Es ist wieder so weit: Taylor Swift (36) hat einen weiteren Meilenstein erreicht. Die US–Sängerin wurde in die Songwriters Hall of Fame aufgenommen – und zwar als jüngste Künstlerin, die diese Ehre jemals erhalten hat. Die prestigeträchtige Organisation verkündete die Nachricht bei «CBS Mornings».

Mit ihren 36 Jahren unterbietet Swift den bisherigen Altersrekord bei den Frauen um fast zehn Jahre. In ihren jungen Jahren hat sie aber schon so gut wie alles erreicht: Seit die Musikerin im Alter von 14 Jahren ihren ersten Plattenvertrag unterschrieb, landeten 69 ihrer Songs in den Top Ten der Billboard–Charts. 13 davon erreichten die Spitzenposition.

Diese Stars werden geehrt

Die Zeremonie zur Aufnahme findet am 11. Juni im Marriott Marquis Hotel in New York statt und ist nicht öffentlich zugänglich. Swift wird dort gemeinsam mit anderen Grössen der Musikbranche geehrt: Gene Simmons und Paul Stanley von Kiss, Alanis Morissette, Kenny Loggins, Christopher «Tricky» Stewart sowie das Songwriter–Duo Terry Britten und Graham Lyle.

Nile Rodgers, Vorsitzender der Songwriters Hall of Fame, würdigte die diesjährige Riege an Künstlern laut «Variety» für ihr «unglaubliches Talent» und ihre «unvergesslichen Songs». Die Songwriter hätten «das Leben von Milliarden von Zuhörern weltweit tiefgreifend beeinflusst, und es ist uns eine Ehre, ihre Beiträge zu würdigen». Zu Swifts Schlüsselwerken zählt die Organisation unter anderem «All Too Well (10 Minute Version)», «Blank Space», «Anti–Hero» und «Love Story».

Geschichte schreiben ist für sie Alltag

Für Taylor Swift ist der Eintrag in die Hall of Fame nur ein weiterer Punkt auf einer langen Liste von Errungenschaften. Mit der «Eras Tour» schrieb sie Musikgeschichte: Sie ist die umsatzstärkste Tournee aller Zeiten und die erste, die die Milliardengrenze überschritten hat. Im Juli 2024 hat sie im Rahmen der Tournee auch Halt in der Schweiz gemacht und die Fans damit begeistert.

Swift hält den Rekord für die meisten Album-Nummer-1-Platzierungen einer Solokünstlerin in den USA und ist die erste Person, die den Grammy für «Album of the Year» viermal gewinnen konnte.Auch im Streaming-Bereich dominiert sie: Taylor Swift ist regelmässig die meistgestreamte Künstlerin weltweit, stellte mehrere Spotify-Rekorde auf und wurde von der IFPI mehrfach als «Global Recording Artist of the Year» ausgezeichnet – häufiger als jede andere Künstlerin.



