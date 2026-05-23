Dass Prinz William und seine Kinder riesige Swifties sind, ist schon länger bekannt. Es ist also nicht verwunderlich, dass er inständig auf eine Einladung zu ihrer Hochzeit hofft. Und er dürfte gute Chancen haben.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Prinz William hofft auf Einladung zur Hochzeit von Taylor Swift und Travis Kelce

2024 besuchte er mit seinen Kindern Swifts «Eras»-Tour im Wembley-Stadion

Hochzeit soll am 3. Juli in New York City stattfinden

Sophie Ofer Redaktorin People

In der britischen Radiosendung «Heart Breakfast» liess Prinz William (43) eine kleine Bombe platzen: Der Royal rechnet fest mit einer Einladung zur Hochzeit von Taylor Swift (36) und Travis Kelce (36). Obwohl sich Prinz William wie üblich zurückhaltend gibt, kann er seine Begeisterung für die Pop-Ikone kaum verbergen – und seine Hoffnung, bei dem wohl am heissesten erwarteten Event des Jahres mit dabei zu sein.

Als der Moderator Prinz William fragt, welches Lied er sich als Nächstes wünscht, schlägt dieser prompt «etwas von Taylor Swift» vor. Der Grund? Seine Tochter Charlotte (11) sei wie «besessen von Taylor Swift». Mit Charlotte und ihrem Bruder George (12) besuchte der Prinz 2024 die «Eras»-Tour.

0:35 William schwärmt vom Konzert: «Die Atmosphäre war so unglaublich»

Swift trat damals im Londoner Wembley-Stadion auf. «Es war toll», schwärmt William. «Die Atmosphäre war unglaublich, man konnte spüren, dass der Boden bebte, als alle tanzten.» William und seine Kinder bekamen dort die Gelegenheit, Swift backstage persönlich zu treffen. William postete später ein gemeinsames Selfie in den sozialen Medien und bedankte sich für das «tolle Konzert».

«Sicher, dass eine Einladung kommt»

Es war nicht das erste Mal, dass sich die Wege des Prinzen und der Pop-Prinzessin kreuzten. Schon 2013 lud er Swift zu einer Gala im Kensington-Palast ein. Vielleicht ist es die lange gemeinsame Verbindung, die den Prinzen so sicher macht, dass er auf der Gästeliste von Taylor Swifts und Travis Kelces Hochzeit steht.

«Wir glauben, dass diesen Sommer eine grosse Hochzeit stattfindet», so die vielsagenden Worte des Royals. Die Hochzeit von Swift und Kelce soll Berichten zufolge am 3. Juli in der US-Metropole New York City steigen – einen Tag vor dem US-amerikanischen Nationalfeiertag. «Haben Sie eine Einladung bekommen?», fragt die Radiomoderatorin begeistert. «Kein Kommentar», sagt der Prinz lachend. «Ich hoffe darauf, und ich bin sicher, dass eine Einladung kommt, aber wir werden sehen.»

Ob der Popstar ihm diesen Wunsch jetzt noch ausschlagen kann? Bis zur Hochzeit sind es nicht mal mehr zwei Monate; falls Prinz William seine Einladung wirklich noch nicht bekommen hat, müsste sie in den nächsten Wochen bei ihm einflattern.