In einem seltenen Live-Radiointerview hat Prinz William über Prinzessin Kates Krebsgenesung gesprochen – und dabei einen charmanten Blick in den Familienalltag mit drei Kindern gewährt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Prinz William (43) spricht im Radio offen über Kate und Familie

Kate nach Krebserkrankung in Remission, strahlend zurück aus Italien

Taylor Swift auf Familien-Playlist, William feiert Aston Villa-Sieg

Prinz William (43) hat dem britischen Radiosender «Heart Breakfast» ein seltenes Live-Interview gegeben - und dabei ungewohnt offen und persönlich über seine Frau Prinzessin Kate (44), die gemeinsamen Kinder und seinen Alltag als zukünftiger König gesprochen.

Gefragt nach Kates Genesung fand William deutliche Worte: «Sie ist eine fantastische Mutter, eine fantastische Ehefrau, und unsere Familie käme schlicht nicht ohne sie aus. Sie war absolut phänomenal, brillant.» Auf ihre jüngste Auslandsreise nach Reggio Emilia in Italien angesprochen – Kates erster offizieller Besuch ausserhalb Grossbritanniens nach ihrer Erkrankung – sagte der Thronfolger: «Sie hat so viel durchgemacht in den letzten Jahren. Und sie hatte sich so sehr auf die Italienreise gefreut. Ich bin wirklich froh, dass sie so gut verlaufen ist.»

Im März 2024 machte Kate publik, an Krebs erkrankt zu sein und sich einer Chemotherapie zu unterziehen. Im Januar 2025 gab sie offiziell bekannt, dass sie sich in Remission befinde. Nur wenige Wochen vor Prinzessin Kate hatte König Charles III. seine Krebsdiagnose öffentlich gemacht. Sein Zustand gilt als stabil, er nimmt regelmässig öffentliche Termine wahr.

«Sie kam strahlend zurück»

William gewährte auch einen Einblick in Kates Arbeitseifer rund um ihr Herzensprojekt «Early Years», das sich der frühkindlichen Entwicklung widmet. «Gott weiss, wie viel Zeit sie inzwischen damit verbringt, Unterlagen zu lesen. Manchmal muss ich mich abends im Schlafzimmer an den Stapeln vorbeikämpfen», sagte William lachend. «Ich bin so froh, dass es gut für sie lief, und ich denke, sie kam strahlend zurück.» Gleichzeitig betonte der Prinz, dass man die Balance halten müsse: «Reisen wie diese zehren an einem – wir müssen darauf achten, dass sie sich ausreichend erholt.»

In dem Interview wandte er sich auch direkt an seine Kinder, die offenbar live zuhörten: «Charlotte, Louis, wenn ihr zuhört: Bitte seid pünktlich. Und kämpft nicht darum, wer was hören darf.» Der Prinz räumte mit einem Lachen ein: «Ich bin definitiv kein Morgenmensch.» Dazu kämen die Planungsfragen des Alltags: Gitarrenunterricht heute? Instrument einpacken. Übernachtet jemand? Unklar. «Da ist jeden Morgen einiges los.» Und dann wären da noch die Snacks – Sohn Prinz Louis (8) hinterlasse im Auto regelmässig «Marmeladen-Fingerabdrücke, was wirklich sehr hilfreich ist».

Taylor Swift und Jubelszenen

Auch musikalisch wurde William gesprächig. Er verriet, dass Taylor Swifts Song «Opalite» derzeit auf der Familien-Playlist läuft – «vor allem wegen Charlotte». Die Elfjährige sei ein echter Fan, Louis ebenfalls. William selbst war gemeinsam mit Charlotte und George bei der Eras-Tour der Popsängerin – «und es war unglaublich». Auf die Frage, ob er womöglich zur Hochzeit von Taylor Swift und Travis Kelce eingeladen werde, antwortete der Prinz mit einem Schmunzeln: «Ich hoffe es. Ich bin sicher, da könnte eine Einladung unterwegs sein. Wir werden sehen.»

Zuvor hatte William im Sender den Raye-Hit «Where is my Husband» gespielt – und sich dabei selbst einen Seitenhieb erlaubt: «Meine Frau fragt das auch ständig: ‹Wo IST mein Mann?›» Das war dann auch der perfekte Übergang zum nächsten Thema: seiner Reise nach Istanbul, wo er das Europa-League-Finale verfolgte und seinen Lieblingsklub Aston Villa beim ersten kontinentalen Titelgewinn seit 44 Jahren feiern durfte. «Ich sage mir immer: Ich bin einfach ein Fussballfan und will Spass haben. Aber dann sehe ich die Fotos vom nächsten Tag und denke: Okay, es haben doch einige zugeschaut», sagte William über seine ausgelassenen Jubelszenen.