Prinzessin Kate ist zurück: Am Mittwoch und Donnerstag besucht sie Italien und erhält in Reggio Emilia den Primo Tricolore. Damit ehrt die Stadt den Einsatz von Kate für frühkindliche Förderung.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Prinzessin Kate besucht Reggio Emilia in Norditalien: Ihre erste Auslandreise seit der Krebsdiagnose

Sie erhält den Primo Tricolore für ihr Engagement für frühkindliche Förderung

Ihr letzter Aufenthalt in Italien ist über 20 Jahre her und war mit viel Herzschmerz verbunden

Flavia Schlittler Royal- und People-Expertin

Sie ist zurück auf der grossen Weltbühne! Strahlend schön steigt Prinzessin Kate (44) in Reggio Emilia aus dem Wagen – im hellblauen Power-Anzug, weisser Bluse und schwindelerregend hohen High-Heels in Beige. Tausende Fans jubeln ihr frenetisch zu. Zwei Tage verbringt die Princess of Wales in Italien. Es ist ihr erster offizieller Solo-Auslandstermin seit ihrer Krebsdiagnose im März 2024. Danach zog sie sich zurück, kämpfte mit Chemotherapie gegen die Krankheit. Jetzt das emotionale Comeback. Und ganz Italien feiert sie dafür.

Doch Kate reist nicht für Dolce Vita nach Bella Italia. Die künftige Königin hat einen klaren Auftrag: In Reggio Emilia besucht sie Einrichtungen für frühkindliche Förderung und informiert sich über die weltberühmte «Reggio-Emilia-Methode». Diese moderne Pädagogik setzt auf Kreativität, Selbständigkeit und die individuelle Förderung von Kindern und gilt weltweit als Vorbild für frühe Bildung.

Kate wird mit der höchsten Auszeichnung geehrt

Seit Jahren macht sich die Ehefrau des britischen Kronprinzen William (43) stark für Kinder, Familien und mentale Gesundheit. Genau dafür wird sie nun geehrt. Die norditalienische Stadt verleiht Prinzessin Kate kurz nach ihrer Ankunft den Primo Tricolore, die höchste Auszeichnung von Reggio Emilia. Eine riesige Ehre! Mit dem Preis würdigt Italien ihren Einsatz für die Entwicklung von Kindern in den ersten Lebensjahren – ihr absolutes Herzensprojekt.

Besonders passend: Prinzessin Kate gründete 2021 mit dem Royal Foundation Centre for Early Childhood ihre eigene Initiative rund um frühkindliche Entwicklung. Dabei arbeitete ihre Stiftung auch mit Experten und Institutionen aus Reggio Emilia zusammen, weil das dortige Bildungssystem international als eines der besten der Welt gilt. Seither kämpft sie dafür, dass die ersten fünf Lebensjahre von Kindern politisch und gesellschaftlich stärker ernst genommen werden.

Nach Italien reiste sie einst mit gebrochenem Herzen

Für Prinzessin Kate ist die Reise aber auch emotional. Denn Italien spielte schon einmal eine wichtige Rolle in ihrem Leben – lange, bevor sie Prinz William kennenlernte. Im Jahr 2000 lebte sie rund drei Monate in Florenz, besuchte dort ein Kunst- und Sprachprogramm und tauchte in die italienische Kultur ein.

Damals allerdings mit gebrochenem Herzen. Prinzessin Kate war frisch getrennt von ihrer Jugendliebe Harry Blakelock (45). Freunde erzählten später, die junge Kate habe in Florenz Abstand gewinnen und ihren Liebeskummer vergessen wollen. Statt royaler Termine gabs damals Espresso, Kunstgeschichte und Herzschmerz unter der italienischen Sonne.

Heute kehrt sie als eine der beliebtesten Frauen der Welt zurück – gereift, gefeiert und stärker denn je. Mit drei Kindern, einer überstandenen Krebsbehandlung und einer neuen Ruhe, die viele Royal-Fans tief bewegt.