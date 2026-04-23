Darum gehts
- Prinz Louis feiert heute, 23. April, seinen achten Geburtstag mit Familie
- William und Kate teilen Video von Louis am Strand auf Instagram
- Grossvater Charles gratuliert ebenfalls; Louis zeigt Interesse am Schlagzeug
Prinz Louis feiert am heutigen 23. April seinen achten Geburtstag. Anlässlich diesen hatten Prinz William (43) und Prinzessin Kate (44) am Morgen auf ihrem offiziellen Instagram-Kanal ein neues Foto ihres jüngsten Kindes veröffentlicht. Nun bedanken sie sich für die zahlreichen Glückwünsche, die eingegangen sind.
Der Palast veröffentlicht auf dem Account des Paares einen kurzen Clip mit privaten Momenten von Louis. Er rennt in dem Video an einem Strand entlang, hüpft ins Wasser und spielt im Sand. «Vielen Dank für all die Geburtstagsglückwünsche für Prinz Louis. Acht ist toll!», heisst es zu den Aufnahmen.
Auch der Opa gratuliert via Social Media
Wenige Stunden zuvor wurde auf der Social-Media-Plattform bereits ein Foto geteilt, das Louis mit verschränkten Armen und frechem Lächeln zeigt. Er steht auf dem Bild offenbar auf einem Boot oder an einem Ufer, im Hintergrund ist Wasser zu erkennen. «Alles Gute zum Geburtstag, Louis! Acht Jahre heute!», stand im beigefügten Kommentar.
Und auch über das offizielle Instagram-Profil von Louis' Grossvater König Charles III. (77), Königin Camilla (78) und der Königsfamilie wurde gratuliert. Zum selben Foto hiess es dort in einer Story ebenfalls knapp: «Alles Gute zum Geburtstag, Prinz Louis!»
Es ist bislang nicht bekannt, was sich der musikbegeisterte Prinz wohl zum Geburtstag gewünscht hat. Der jüngste Sohn von Kate und William scheint allerdings bereits ein Schlagzeug zu besitzen. Wie sein Vater William dem «The Telegraph» zufolge kürzlich berichtet habe, habe sein Sohn grosses Interesse an diesem gefunden. «Ich lebe mit den Fingern in den Ohren», scherzte er demnach.