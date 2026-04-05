Prinz George (12) ist ganz schön gross geworden

Nach turbulenten Wochen zeigen die britischen Royals zum Osterfest Einheit. Auch Prinzessin Kate begleitet ihren Ehemann William nach zweijähriger Pause zum traditionellen Gottesdienst. Was besonders auffällt: Prinz George ist ganz schön gross für sein Alter.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Die britische Königsfamilie feierte Ostern in Windsor mit Gottesdienst

Prinzessin Kate kehrte nach Krebserkrankung zurück, Fans jubelten begeistert

Prinz Andrew (66) blieb der Feier fern, Ermittlungen wegen Amtsmissbrauchs laufen War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Die britische Königsfamilie hat am Ostersonntag Zusammenhalt demonstriert. Viele der Mitglieder aus dem engeren Familienkreis fanden zu einem traditionellen Gottesdienst in der St.-Georgs-Kapelle von Schloss Windsor zusammen. Auch Prinzessin Kate (44), die Ehefrau von Thronfolger William (43), war zugegen. Für sie war es ein kleines Comeback, hatte sie doch aufgrund einer Krebserkrankung in den beiden vergangenen Jahren nicht an dem Familien-Event teilgenommen.

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Entsprechend begeistert wurde ihr Auftritt von anwesenden Schaulustigen wahrgenommen. Als Kate und William gemeinsam ihre Kinder Prinz George (12), Prinzessin Charlotte (10) und Prinz Louis (8) zur Kapelle führten, sei Jubel zu vernehmen gewesen, wie unter anderem die BBC berichtet. Auf Fotos ist zu sehen, wie Charlotte und Louis den Royal-Fans zuwinken.

Was auf den Bildern ebenfalls auffällt: Prinz George ist gewachsen. Noch ist er zwar deutlich kleiner als Papa William, der mit seinen 191 Zentimetern eines Tages der bisher zweitgrösste König Grossbritanniens werden wird. Doch schaut man sich Kate an, wird ohne ihre Absätze und ihren Hut kaum noch ein Unterschied in der Grösse zwischen der 175 Zentimeter grossen Mutter und ihrem zwölfjährigen Sohn George zu erkennen sein.

Die Royals wünschen frohe Ostern

Natürlich waren auch König Charles III. (77) und Königin Camilla (78) dabei. Charles' Schwester Prinzessin Anne (75) kam in Begleitung ihre Ehemannes Sir Timothy Laurence (71). Zu den weiteren Besucherinnen und Besuchern zählten auch Charles' jüngerer Bruder Prinz Edward (62) und dessen Familie.

Die königliche Familie wünscht unterdessen allen Menschen christlichen Glaubens ein frohes Osterfest. «Wir wünschen allen Christen, die heute in Grossbritannien, im Commonwealth und auf der ganzen Welt Ostern feiern, einen frohen Ostersonntag», heisst es in einem Beitrag auf dem offiziellen Account der britischen Royals auf Instagram.

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Andrew ist nicht mehr dabei

Wie zu erwarten war, wurde am Sonntag auf einen Auftritt von Andrew Mountbatten-Windsor (66), der aufgrund seiner Verbindungen zum verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (1953–2019) in den vergangenen Monaten wieder vermehrt in den Schlagzeilen war, verzichtet. Auch dessen Ex-Frau Sarah Ferguson (66) und die gemeinsamen Töchter Beatrice (37) sowie Eugenie (36) waren nicht anwesend.

Im vergangenen Jahr hatte Andrew den Rest der Familie noch zum Ostergottesdienst begleitet. Seither wurde ihm unter anderem der Prinzentitel entzogen, und es laufen Untersuchungen wegen des Verdachts auf Amtsmissbrauch gegen ihn. An seinem 66. Geburtstag im Februar war er vorübergehend für mehrere Stunden festgenommen worden. Der König betonte damals in einer Mitteilung, dass das Gesetz seinen Lauf nehmen müsse und die Krone den Ermittlern ihre «volle und aufrichtige Unterstützung und Kooperation» zusichere.