Prinzessin Kate und Prinzessin Charlotte haben zusammen ein Weihnachtsduett am Klavier gespielt. Dazu teilten die Royals eine bewegende Botschaft.

Prinzessin Kate (43) und Prinzessin Charlotte (10) sind überraschend mit einem Klavierduett aufgetreten. Die musikalische Darbietung fand im Rahmen des Weihnachtsliedergottesdienstes «Together At Christmas» statt. Die 43-Jährige veröffentlichte zur TV-Ausstrahlung des Events in Grossbritannien auf Instagram einen Clip, in dem sie mit ihrer zehnjährigen Tochter «Holm Sound» von Erland Cooper spielt. Der besondere Moment wurde laut «Daily Mail» auf Schloss Windsor aufgenommen.

In dem Video spricht Kate zudem davon, dass es bei Weihnachten im Kern um Liebe in den «einfachsten, menschlichsten Formen» gehe. «Nicht in sentimentalen oder grossen Gesten, sondern in sanften: ein Moment des Zuhörens, ein tröstendes Wort, ein freundliches Gespräch, eine helfende Hand. Präsenz. Diese einfachen Handlungen der Fürsorge mögen klein erscheinen, tragen jedoch zu dem wunderschönen Gefüge des Lebens bei, dem wir alle angehören», fuhr sie fort.

«Vielen Dank für die Wärme»

Weihnachten sei eine Zeit, so Prinzessin Kate weiter, «die uns daran erinnert, wie tief unsere Leben miteinander verwoben sind.» In einer Zeit, in der das Leben manchmal unsicher erscheinen könne, lade die Weihnachtszeit dazu ein, an die Kraft von Grosszügigkeit, Verständnis und Hoffnung zu erinnern.

Ausserdem heisst es in Kates Ansprache: «Wenn sich das Jahr dem Ende zuneigt, hoffe ich, dass diese Jahreszeit Ihnen Momente des Friedens und der Klarheit bringt und dass Sie sich von der gleichen Liebe und Fürsorge umgeben fühlen, die Sie so freigiebig weitergeben. Vielen Dank für die Wärme, die Sie gegeben haben, für die Freundlichkeit, die Sie gezeigt haben, und für das stille, beständige Licht, das Sie anderen bringen. Ich wünsche Ihnen ein sehr frohes Weihnachtsfest.»

Bei ihrem Weihnachtsgottesdienst in der Westminster Abbey, den Kate Anfang Dezember feierte, wurde diese Botschaft Medienberichten zufolge an die Anwesenden verteilt. An der Veranstaltung nahmen mehrere Mitglieder der königlichen Familie teil, darunter Kates Ehemann Prinz William (43) sowie ihre drei Kinder, Prinz George (12), Prinzessin Charlotte und Prinz Louis (7). Zudem erschienen unter anderem auch Sophie, die Herzogin von Edinburgh (60), sowie Zara (44) und Mike Tindall (47).