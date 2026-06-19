Auch die aktuell erfolgreichste Sängerin der Welt war einst nur ein kleines Mädchen mit grossen Träumen und einer lebhaften Fantasie. Für diesen kleinen «Toy Story»-Fan geht mit dem fünften Film der Pixar-Reihe nun einer dieser Träume in Erfüllung.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Taylor Swift steuert Song zum «Toy Story 5»-Soundtrack bei, veröffentlicht Heimvideo

Im Video trägt die 36-Jährige ein Cowboy-Kostüm aus ihrer Kindheit

2026: 20 Jahre seit Swifts Debütalbum – Fans spekulieren über Country-Rückkehr

Sophie Ofer Redaktorin People

Auch die derzeit erfolgreichste Sängerin der Welt war einst nur ein kleines Mädchen mit grossen Träumen. Mit dem fünften Teil der «Toy Story»-Reihe geht ein weiterer davon nun in Erfüllung.

Taylor Swift (36) ist überglücklich, einen Song zum Soundtrack des neuen Films von Disney und Pixar beisteuern zu dürfen. Als Beweis dafür, dass sie schon als Fünfjährige ein riesiger Fan der «Toy Story»-Helden war, postet Swift ein süsses Heimvideo.

«Fühlt sich an, wie nach Hause kommen»

Im weiss-roten Cowboy-Kostüm mit passendem Hut stapft das kleine Mädchen mit den blonden Locken in die Küche. Zu welchem Takt sie im Video ursprünglich tanzt, weiss man nicht. Doch jetzt postet Taylor Swift das Video von sich auf Instagram und hinterlegt es mit ihrem neuen Song «I Knew It, I Knew You».

Sie beschreibt es wie eine schicksalhafte Fügung: Schon als kleines Kind sei Swift ein riesiger Fan der «Toy Story»-Filme gewesen. Ihr Cowboy-Kostüm im Video erinnert an ihre Helden aus Kindheitstagen, Woody und Jessie, zwei Figuren aus «Toy Story». Nun, über dreissig Jahre später, darf Swift den offiziellen Song zum neuen, fünften Teil der beliebten Animationsfilm-Reihe singen.

«Das Schreiben dieses Songs fühlte sich gleichzeitig wie eine musikalische Neuorientierung und wie eine Rückkehr nach Hause an», schreibt Swift, die ihre Karriere mit 16 Jahren als Country-Sängerin begann. «Und ein ‹Toy Story›-Kind zu sein, seit ich fünf Jahre alt war bis jetzt ... das ist ein Abenteuer, das ich noch unendlich lange weiterleben möchte.»

Lustiger Zufall: Das Cowboy-Kostüm, das Swift im Video trägt, war wohl viele Jahre ein Kassenschlager. Über zehn Jahre später trug nämlich Schauspielerin Zendaya (29), damals ebenfalls Kleinkind, genau dasselbe.

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Steckt mehr hinter der Rückkehr zur Country-Musik?

Swift bedankt sich bei Andrew Stanton (60), der für die Drehbücher der «Toy Story»-Filme verantwortlich ist, dass er sie für den Soundtrack ausgewählt hat. Ausserdem gilt ihr Dank Randy Newman (82). Newman ist der Sänger und Komponist, der unter anderem das bekannte «Toy Story»-Lied «You've Got a Friend in Me» aus dem Jahr 1996 geschrieben hat. Von seiner Musik liess sie sich für «I Knew It, I Knew You» inspirieren.

Mit dem «Toy Story»-Song und der Cowboy-Symbolik knüpft Swift an ihre Country-Wurzeln an. Swift-Fans ahnen: Das ist kein Zufall. Denn Taylor Swift überlässt nichts dem Zufall.

Zur Erklärung: Das vorerst letzte Album, das Swift, wie bereits vier andere ihrer Alben, noch einmal neu aufnehmen wird, ist ihr Debütalbum. Ein Country-Album. Fans warten seit langem sehnsüchtig auf ein Veröffentlichungsdatum. Dass sie die Rückkehr zu ihren Wurzeln genau jetzt so ausgiebig zelebriert, wirft natürlich Spekulationen auf.

Ausserdem feiert sie 2026 das 20-jährige Jubiläum der Platte – ob da bald noch mehr Country von Swift kommen wird? Fans sind jedenfalls mal wieder fleissig dabei, alle kryptischen Aussagen und vermeintlichen «Easter Eggs» der Sängerin zu entschlüsseln.



