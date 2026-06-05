So reich ist Superstar Taylor Swift

Laut «Forbes» hat Taylor Swift ein Nettovermögen von zwei Milliarden Dollar erreicht – und ist damit die reichste Musikerin der Geschichte. Der Grund: die «Eras»-Tour und mehrere Alben-Veröffentlichungen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Taylor Swift besitzt Vermögen von 1,7 Milliarden Euro laut «Forbes»-Report

Ihre «Eras»-Tour erzielte Einnahmen von 2,2 Milliarden Dollar

Jay-Z bleibt mit 2,8 Milliarden Dollar reichster Musiker weltweit

Zwei Milliarden Dollar - diese Zahl markiert eine neue Dimension in der Musikgeschichte. Taylor Swift (36) hat laut dem US-Wirtschaftsmagazin «Forbes» ein Nettovermögen von umgerechnet rund 1,7 Milliarden Euro erreicht und gilt damit als reichste Musikerin der Welt. Grundlage für diese Einschätzung ist der «Iconoclast 50»-Report, der Mitte der Woche veröffentlicht wurde.

Das Wachstum ihres Vermögens geht vor allem auf zwei Faktoren zurück: die «Eras»-Tour der Jahre 2023 und 2024 sowie eine Reihe neuer Veröffentlichungen. Dazu zählen die Alben «The Tortured Poets Department» und «Life of a Showgirl» ebenso wie die Re-Recordings ihres früheren Katalogs. Letztere sind das Ergebnis einer strategischen Entscheidung, die Swift laut Forbes bereits 2020 traf: Damals begann sie, grosse Teile ihrer Diskografie neu einzuspielen. Dadurch flossen die Einnahmen direkt in ihre eigene Tasche.

Von der Tour zum Milliardenvermögen

Die «Eras»-Tour gilt als umsatzstärkste Konzerttournee der Geschichte. Mit einem Erlös von 2,2 Milliarden Dollar setzte sie eine Marke, an der sich die Branche noch lange messen lassen wird. Den Erlös investierte Swift laut «Forbes» in den Rückkauf ihrer originalen Masterrechte. Kosten: geschätzte 360 Millionen Dollar.

Bis März 2026, so Forbes, hatte sich ihr Nettovermögen gegenüber dem Stand bei Erreichen des Milliardärsstatus im Jahr 2024 verdoppelt. Die Publikation würdigt die Sängerin ausdrücklich für ihre Rolle als Vorreiterin: Sie habe anderen Künstlerinnen und Künstlern gezeigt, wie man die Kontrolle über das eigene musikalische Werk behaupten kann.

Jay-Z bleibt vorn

Trotz dieser beeindruckenden Bilanz ist Swift nicht der vermögendste lebende Musik-Star, zumindest nicht gemessen am Gesamtvermögen. Diesen Platz nimmt laut «Forbes» nach wie vor Jay-Z (56) ein, dessen Echtzeit-Nettovermögen mit 2,8 Milliarden Dollar angegeben wird.

Neben dem finanziellen Meilenstein stehen für Swift in den kommenden Wochen noch weitere Termine im Kalender: Kurz nach Erscheinen des «Forbes»-Reports veröffentlichte sie den Song «I Knew It, I Knew You» für den Pixar-Disney-Film «Toy Story 5». In der nächsten Woche soll sie in die Songwriter Hall of Fame aufgenommen werden. Und auch privat soll es einen grossen Schritt geben: Berichten zufolge wollen Swift und ihr Verlobter Travis Kelce (36) am 3. Juli heiraten.