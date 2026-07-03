Travis Kelce suchte 2016 in seiner eigenen TV-Datingshow «Catching Kelce» unter 50 Frauen die Liebe. Knapp zehn Jahre später heiratet der NFL-Star Pop-Ikone Taylor Swift.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Taylor Swift und Travis Kelce heiraten in New York am Wochenende

Hochzeit kostet rund 20 Millionen Franken und gilt als Jahrhundert-Event

2016 suchten 50 Frauen in TV-Show «Catching Kelce» seine Liebe

Fynn Müller People-Redaktor

Wusstest du das? Dieses Wochenende sind in New York alle Augen auf Travis Kelce (36) und Taylor Swift (36) gerichtet. Die beiden feiern die Hochzeit des Jahres, die umgerechnet rund 20 Millionen Franken kosten soll.

Vor seiner Beziehung mit der Sängerin führte der Football-Star ein turbulentes Liebesleben – inklusive einer eigenen Datingshow. Der Tight End der Kansas City Chiefs suchte 2016 in «Catching Kelce» die Liebe vor laufenden Kameras. In der Show kämpften 50 Frauen, jeweils eine Vertreterin aus jedem US-Bundesstaat, um Kelces Herz.

Der damals 26-Jährige lernte die Kandidatinnen bei Dates und Wettbewerben kennen und musste sich in jeder Folge von einigen verabschieden. Am Ende entschied er sich für Maya Benberry (34) aus Kentucky. Die Romanze hielt nicht lange: Nach wenigen Monaten war alles vorbei.

On-off-Beziehung mit Journalistin

2017 begann Kelce eine Beziehung mit der Sportjournalistin und Influencerin Kayla Nicole (34), die er über Instagram kennenlernte. Die Initiative ging damals von Kayla Nicole aus, nachdem Kelce monatelang ihre Beiträge gelikt hatte. Fünf Jahre lang führte das Paar eine turbulente On-off-Beziehung, bevor es 2022 endgültig zur Trennung kam.

Erst 2023 fand Kelce mit Taylor Swift die grosse Liebe. Die beiden lernten sich auf ungewöhnliche Weise kennen: Der Football-Star hatte bei Swifts «Eras Tour» ein Freundschaftsarmband mit seiner Telefonnummer vorbereitet – ein mutiger Schritt, der sich auszahlen sollte. Seitdem sind die beiden unzertrennlich.

Jetzt wird ihre Liebe mit einer der grössten Hochzeiten des Jahrzehnts besiegelt.