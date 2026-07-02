Kurz vor ihrer Hochzeit im Madison Square Garden zeigen sich Taylor Swift und Travis Kelce von ihrer grosszügigen Seite. Das Paar spendet 26 Millionen Dollar an Tafeln, Kinderkrankenhäuser und Tierschutzorganisationen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Taylor Swift und Travis Kelce spenden 26 Millionen USD vor Hochzeit

Spenden unterstützen Tafeln, Kinderkliniken und Tierschutzorganisationen in fünf US-Staaten

Rund 1'000 Gäste bei Hochzeit am 3. Juli im Madison Square Garden

Kurz vor ihrer mit Spannung erwarteten Hochzeit setzen Taylor Swift (36) und Travis Kelce (36) ein grosszügiges Zeichen: Das Paar soll gemäss «Page Six» insgesamt 26 Millionen US-Dollar an gemeinnützige Organisationen in den USA gespendet haben. Das entspricht knapp 21 Millionen Franken. So beeindruckend die Summe auch ist: Gemessen an ihrem geschätzten gemeinsamen Vermögen von rund 2,25 Milliarden Franken macht sie weniger als ein Prozent aus.

Die Spenden kommen unter anderem Tafeln, Kinderkrankenhäusern, Bildungsprogrammen und Tierschutzorganisationen zugute. Zu den unterstützten Einrichtungen gehören demnach unter anderem Feeding America, City Harvest und die Food Bank For NYC, ausserdem die ASPCA, Dolly Partons Imagination Library, Grammy In The Schools sowie mehrere Kinderkliniken wie das Hassenfeld Children's Hospital at NYU Langone, das Children's Mercy Hospital in Kansas City und das Krebsprogramm MSK Kids des Memorial Sloan Kettering Cancer Center. Auch regionale Hilfsorganisationen in New York, Kansas City, Nashville, Pennsylvania und Rhode Island sollen bedacht worden sein.

Die Orte sind bewusst ausgewählt: New York City ist ein zentraler Lebens- und Karriereort von Taylor Swift, wo sie lange gewohnt hat und eng mit der Musik- und Kulturszene verbunden ist; Kansas City ist die Stadt, in der Travis Kelce für die Kansas City Chiefs spielt. Nashville spielt für Swift eine wichtige Rolle als musikalisches Zentrum ihrer frühen Karriere sowie durch Immobilien und enge Branchenverbindungen. In Pennsylvania verbrachte Swift ihre frühe Kindheit, und Rhode Island gilt als einer der wichtigsten privaten Rückzugsorte der Sängerin, wo sie ein Anwesen besitzt und regelmässig Zeit verbringt. In den vergangenen Jahren hat sie dort jeweils ihre 4th of July Party gefeiert. Ursprünglich wurde gemunkelt, dass auch ihre Hochzeit auf Rhode Island stattfinden soll, doch dem ist wohl nicht so.

Vorbereitungen für die Hochzeit laufen auf Hochtouren

In New York laufen nämlich derzeit die letzten Vorbereitungen für die wohl spektakulärste Promi-Hochzeit des Jahres. Laut der Nachrichtenagentur AP, die sich auf einen mit den Sicherheitsmassnahmen vertrauten Vertreter der Strafverfolgungsbehörden beruft, wollen sich Taylor Swift und NFL-Star Travis Kelce am Freitagabend (3. Juli) im Madison Square Garden das Jawort geben.

Bereits am Donnerstag soll ein kleineres Probeessen den Auftakt zu den Feierlichkeiten bilden. Seit Wochen sorgen Spekulationen um die Hochzeit für Schlagzeilen. Rund 1000 Gäste werden erwartet.

US-Medien veröffentlichten in den vergangenen Tagen bereits Bilder und Videos der Vorbereitungen. Das Promiportal TMZ berichtete, dass im Inneren des Madison Square Garden ein riesiges Schloss errichtet werde, das die Arena in eine märchenhafte Kulisse verwandeln soll.

Obwohl das Paar alles versucht, um so viel wie möglich geheim zu halten, sickern immer mehr Details durch. So wollen die US-Medien gar wissen, wie der Zeitablauf aussieht. Demnach sollen um 15.30 Uhr am Freitag die über 1000 Gäste hereintrudeln, so dass sie pünktlich um 16 Uhr zum Cocktailempfang im sechsten Stock bereits sind. Die Trauung soll dann um 17.30 Uhr mitten in der Arena folgen. Der offizielle Empfang mit Dinner und Live-Musik ist auf 18.30 Uhr geplant und danach soll bis um zwei Uhr morgens gefeiert werden.