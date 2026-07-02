Seit diesem Mittwoch ist im US-Bundesstaat Rhode Island eine neue Steuer in Kraft, die im Volksmund «Taylor Swift Tax» genannt wird. Die Staatsabgabe fällt auf Zweitwohnsitze an – und löst bei langjährigen Ferienhauseigentümern Empörung aus.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Ab 1. Juli gilt in Rhode Island die «Taylor Swift Tax»

Swifts Anwesen kostet 28 Millionen Dollar, die Steuerlast beläuft sich auf 136’000 Dollar

Taylor Swifts Vermögen beträgt 1,6 Milliarden Franken, der Steueranteil 0,007 Prozent

Bernadette Hogg Redaktorin Wirtschaft

Taylor Swift (36) macht in Rhode Island ihre Nachbarn hässig. Nicht etwa, weil sich der Popstar daneben benimmt. Sondern wegen der «Taylor Swift Tax», wie Bloomberg berichtet.

Seit dem 1. Juli ist diese Steuer in Kraft. Sie trifft alle Besitzer von Zweitwohnungen. Die vielen lauschigen Küstenorte von Rhode Island sind beliebte Feriendestinationen für Wohlhabende, die sich dort ein Ferienhäuschen zum Entspannen kaufen. Gerade für wohlhabende New Yorkern. Und eben für Taylor Swift. Der Musikstar kaufte sich 2013 eine Ferienresidenz im noblen Küstenviertel Watch Hill der Stadt Westerly, und deshalb trägt die Steuer im Volksmund den Namen der berühmtesten Teilzeitbewohnerin des Bundesstaats.

Bei so einem Vermögen kann man sich die Steuern leisten

Die Steuer funktioniert so: Wenn ein Haus mehr als eine Million Dollar wert ist, muss der Besitzer pro 1000 Dollar Mehrwert 5 Dollar Steuer zahlen. Swifts Anwesen ist mit einem Wert von 28 Millionen Dollar bemessen. Das bedeutet für sie dann eine Steuerlast von 136’000 Dollar, also rund 110’000 Franken.

Dass der Megastar sich die neuen Steuern leisten kann, ist klar. Schliesslich kommt sie auf ein Vermögen 1,6 Milliarden Franken. Heisst: Die neue Steuer macht jährlich nur 0,007 Prozent ihres Gesamtvermögens aus. Die lautesten Proteste kommen nicht von Superreichen wie Swift – für rote Köpfe sorgt die «Taylor Swift Tax» bei normalen Bürgern, die schon seit Generationen ein Ferienhaus an der Küste von Rhode Island haben. Die Häuser sind teils klein, sind aber wegen der Lage am Meer extrem hoch bewertet.

Keine Hochzeit im «Holiday House»

Swifts Ferienresidenz trägt den Namen «Holiday House». Es ist das teuerste Anwesen in ganz Rhode Island. Die Villa ragt auf einer Klippe über den Atlantik und bietet rund 1180 Quadratmeter Wohnfläche. Sie hat einen 213 Meter langen privaten Strandzugang, Gärten, eine Terrasse und einen grossen Pool. Das Haus ist für den Megastar ein wichtiger Rückzugsort: Sie schmeisst dort grosse Partys, die Gästelisten sind jeweils mit Stars gespickt. Die grösste Feier hält Swift jeweils anlässlich des Unabhängigkeitstags der USA am 4. Juli. ab

Die Party wird dieses Jahr wohl ausfallen: An diesem Freitag, also einen Tag vor dem Independence Day, will der Megastar offenbar heiraten. Lange kursierte das Gerücht, dass die Hochzeit in ihrer Villa in Rhode Island stattfindet. Das ist laut internationalen Medien aber nicht mehr der Plan: Stattdessen wollen Taylor Swift und ihr Verlobter Travis Kelce (36) im Madison Square Garden in New York heiraten – in einem eigens dafür errichteten Schloss. Offiziell wurde noch nichts bestätigt, aber die grossen Vorbereitungen um die Arena in Manhattan deuten darauf hin.