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Staatsanwaltschaft bestätigt
Ermittlungen wegen häuslicher Gewalt gegen Christian Ulmen

Christian Ulmen steht unter dem Verdacht der häuslichen Gewalt. Nach einer Anzeige durch seine Ex-Frau Collien Fernandes ermittelt die Staatsanwaltschaft Potsdam zu Vorfällen aus den Jahren 2022 und 2023 in Spanien.
Publiziert: 12:46 Uhr
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Aktualisiert: 12:57 Uhr
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Christian Ulmen wurde von seiner Ex-Frau Collien Fernandes in mehreren Punkten angezeigt.
Foto: WireImage

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Christian Ulmen wegen Verdacht auf häusliche Gewalt in Potsdam untersucht
  • Vorwürfe: Körperverletzung 2022/2023 in Spanien, digitale Gewalt
  • Fall von Mallorca nach Potsdam übergeben, Ex-Frau erstattete Anzeige
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Saskia SchärRedaktorin People

Gegen den Schauspieler Christian Ulmen (50) wird wegen des Verdachts der häuslichen Gewalt ermittelt. Ein entsprechendes Verfahren wurde eingeleitet, wie die Sprecherin der Staatsanwaltschaft, Isabelle Fabian, gegenüber der «Potsdamer Neuesten Nachrichten», respektive dem «Tagesspiegel», mitteilt. 

Nach der Anzeige seiner Ex-Frau Collien Fernandes (44) hat die Prüfung der erhaltenen Informationen einen Anfangsverdacht der Körperverletzung im Kontext häuslicher Gewalt ergeben. «Es handelt sich dabei um mehrere Vorfälle, die sich in den Jahren 2022/2023 in Spanien ereignet haben sollen», so die Sprecherin. 

Weiterhin geprüft werden die Vorwürfe der «digitalen Gewalt». Da es sich um ein laufendes Verfahren handelt, könnten zum Schutz der Ermittlungen derzeit keine weiteren Informationen gegeben werden. 

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Spanische Justiz gab den Fall ab

Die Schauspielerin Collien Fernandes wirft ihrem Ex-Mann Christian Ulmen vor, Fake-Profile in ihrem Namen erstellt und damit sexualisierte Nachrichten mit zahlreichen Männern ausgetauscht zu haben. Zudem soll es laut ihren Angaben zu körperlichen Übergriffen gekommen sein. Im März wurden die Vorwürfe in einer grossen «Spiegel»-Berichterstattung bekannt.

Das einstige Paar, welches sich 2025 trennte, zog zwei Jahre zuvor nach Mallorca, weshalb die Anzeige auf der balearischen Insel eingereicht wurde. Die Behörden haben den Fall dann später an die zuständigen deutschen Behörden übergeben. Da das Paar vor der Auswanderung in Potsdam gelebt hatte, werden die Untersuchungen nun dort weitergeführt. Für Ulmen, der gemeinsam mit Fernandes eine Tochter hat, gilt die Unschuldsvermutung. 

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