Geht jetzt alles ganz schnell? Wie deutsche Medien heute Freitag berichten, nimmt die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen rund um die Vorwürfe von Schauspielerin Collien Fernandes gegen ihren Ex-Mann Christian Ulmen wieder auf.

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

Damit hat so schnell niemand gerechnet. Wie die Staatsanwaltschaft Itzehoe (Bundesland Schleswig-Holstein) gegenüber dem Online-Portal «t-online» bestätigt, kommt in den Fall Fernandes/Ulmen wieder Bewegung: «Die Ermittlungen sind nach Prüfung der Medienveröffentlichungen wieder aufgenommen worden», so Oberstaatsanwalt Peter Müller-Rakow. Konkret gehe es um den Paragrafen 202a StGB.

Dieser besagt: «Wer unbefugt sich oder einem anderen Zugang zu Daten, die nicht für ihn bestimmt und die gegen unberechtigten Zugang besonders gesichert sind, unter Überwindung der Zugangssicherung verschafft, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.»