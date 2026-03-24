Am Mittwoch trifft Uschi Glas in Hongkong auf Collien Fernandes, wo die beiden gemeinsam für «Das Traumschiff» drehen. Für die erste Begegnung hat sich die 82-Jährige eine mitfühlende Geste vorgenommen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Collien Fernandes (44) dreht ab 28. März für «Das Traumschiff»

Fernandes erhebt schwere Vorwürfe gegen Ex-Mann: Identitätsdiebstahl, Gewalt, Bedrohung

Dreharbeiten bis April 2026: Episoden «Bangkok» und «Vietnam» entstehen auf MS Amadea War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Inmitten der Debatte um digitale Gewalt steht Collien Fernandes (44) für «Das Traumschiff» vor der Kamera. Dabei wird sie auch auf Uschi Glas (82) treffen, die ihrer Schauspielkollegin am Set beistehen möchte.

Die Dreharbeiten für «Das Traumschiff» laufen noch bis Mitte April 2026, wie das ZDF bestätigte. Für die beliebte Reihe werden zwei Episoden mit den Arbeitstiteln «Bangkok» und «Vietnam» produziert. Glas wird in Letzterer zu sehen sein, dies an der Seite des Hauptcasts, bestehend aus Florian Silbereisen (42), Barbara Wussow (64), Daniel Morgenroth (65) und Collien Fernandes, die seit 2021 die Schiffsärztin Dr. Jessica Delgado spielt. Die Schiffsszenen entstehen erneut auf der MS Amadea.

«Ich fliege am Mittwoch nach Hongkong und bleibe bis nach Ostern auf dem Schiff», kündigt Glas im «Bild»-Interview an. «Ich werde Collien als Erstes in den Arm nehmen. Darauf freue ich mich sehr», erklärt die Schauspielerin weiter. Ab dem 28. März sollen die beiden zusammen drehen.

«Wie sie das durchsteht, bewundere ich»

Uschi Glas bezeichnet ihre Kollegin als «aufgeweckte, tolle junge Frau». Es mache sie «sprachlos», was ihr «offenbar passiert ist». Das sei «der reinste Albtraum» und eine «ganz grauenvolle Geschichte». Collien Fernandes hatte vergangene Woche in einem Bericht des «Spiegel» und auf Instagram schwere Anschuldigungen gegen Christian Ulmen (50) erhoben. Dabei geht es um Identitätsdiebstahl, Körperverletzung, schwere Bedrohung und psychische Gewalt. Jahrelang wurden gefälschte pornografische Fotos und Videos von ihr über Fake-Profile im Internet verbreitet, laut Fernandes steckt dahinter ihr Ex-Ehemann. Ende 2025 hat sie in Spanien Anzeige erstattet, dort hatte das Ex-Paar zuletzt gelebt.

«Menschlich wie beruflich eine Katastrophe für Collien», betont Uschi Glas. «Der vertrauteste Mensch, den du hast, entpuppt sich als Feind neben dir. Das geht mir nicht in den Kopf. Wahrscheinlich wurde sie auch lange heimlich schräg von vielen Menschen angeschaut.» Sie fände es toll, dass Fernandes den Mut aufbringt, «die Scham umzukehren und auf den vermeintlichen Täter zu zeigen. Wie sie das durchsteht, bewundere ich.»

Das Gericht habe laut «Spiegel» «sogenannte Vorermittlungen eingeleitet», ob eine Anklage erhoben oder das Verfahren eingestellt werde, sei aktuell offen. Für Christian Ulmen gilt die Unschuldsvermutung.