Bisher waren die Meinungen im Freundeskreis von Christian Ulmen nach Bekanntwerden der Vorwürfe von digitaler Gewalt gegenüber Ex-Frau Collien Fernandes gemischt. Nun bezieht nach Schauspiel-Kollege Fahri Yardim auch Erfolgsautor Benjamin von Stuckrad-Barre Position.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Letzten Donnerstag wurden Vorwürfe gegen Christian Ulmen bekannt

Ex-Frau Collien Fernandes wirft ihm massive digitale Gewalt vor

Nun wendet sich Ulmens langjähriger Freund Benjamin von Stuckrad-Barre ab War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Jean-Claude Galli Redaktor People

Zuerst schwebt der potenzielle Skandal nur im Raum. Als am letzten Donnerstag der Vorwurf digitaler Gewalt von Schauspielerin Collien Fernandes (44) gegenüber ihrem Ex-Mann und Schauspielkollegen Christian Ulmen (50) bekannt wird, sind die Meinungen in der Öffentlichkeit und im persönlichen Umfeld der beiden gespalten – und es gilt in jedem Fall die Unschuldsvermutung.

Doch wenn sich gute Freunde abzuwenden beginnen, ist dies meist ein Zeichen dafür, dass die Situation tatsächlich ernst ist. Sind die Freunde dazu noch prominent, ist die Wirkung umso stärker. Nun äussert sich nach «Jerks»-Co-Star Fahri Yardim (45) auch Schriftsteller Benjamin von Stuckrad-Barre (51) zum Fall, der mit Ulmen seit dreissig Jahren befreundet war.

Von Enthüllungen «völlig unerwartet» getroffen

Gegenüber dem deutschen Nachrichtenmagazin «Spiegel», das die Geschichte als erstes Medium veröffentlichte, sagt von Stuckrad-Barre: «Bei Gewalt endet alles, wirklich alles.» Auf Instagram schreibt der Erfolgsautor ausserdem, dass ihn die Enthüllungen «völlig unerwartet» getroffen hätten. Er befinde sich in einem «Schockzustand» und die Vorwürfe seien für ihn «einfach nur fürchterlich».

«Ich muss mich hier ganz klar von meinem Freund Christian distanzieren», so von Stuckrad-Barre. «Mit Christian konnte ich das ihm vorgeworfene entwürdigende Verhalten zwar überhaupt nicht zusammenbringen, ich muss das aber jetzt tun, das ist die Lage.»

Dann wird von Stuckrad-Barre, der übergriffiges Verhalten von Männern an Frauen zuletzt in seinem Roman «Noch wach?» von 2023 intensiv thematisiert hatte, grundsätzlich: «Es ist an niemandem sonst als an uns Männern, festzustellen, anzuerkennen und zu verurteilen, dass die allermeisten Gewalttaten gegenüber Frauen innerhalb von Beziehungen stattfinden. Und dass die Täter eben nicht nur irgendwelche düsteren Gestalten aus Statistiken sind, sondern dass darunter auch Menschen sind, die wir bewundern oder lieben.»