Christian Ulmen soll seine Ex-Frau Collien Fernandes über Jahre hinweg im Internet sexuell erniedrigt haben – das behautet zumindest die Schauspielerin. Blick stellt den deutschen Schauspieler und Produzenten vor.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Collien Fernandes (44) beschuldigt Ex-Mann Christian Ulmen (50) schwerer Online-Delikte

Er soll erotische Inhalte in ihrem Namen versendet haben

Trennung 2025 nach 12 Jahren Ehe, ein gemeinsames Kind War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Sophie Ofer Redaktorin People

Collien Fernandes (44) erhebt schwere Vorwürfe gegen ihren Ex-Mann Christian Ulmen (50): Er soll ihre Identität in sozialen Netzwerken gestohlen und in ihrem Namen «erotische Bilder und Videos» von ihr an andere Männer verschickt haben, wie «Spiegel» zuerst berichtete.

Es droht ein tiefer Fall für den Mann, der jahrzehntelang als sympathisch-schrulliger Liebling der deutschen Unterhaltungsbranche galt. Doch wer genau ist Christian Ulmen? Wir stellen euch den deutschen Schauspieler und Moderator vor.

Von MTV auf die grosse Leinwand

Christian Ulmen wuchs in Hamburg auf und war bereits in seiner Jugend als Moderator bei lokalen Radiosendern tätig. 1996 wurde er von einem US-amerikanischen Talentscout entdeckt, der ihm einen Job bei MTV Europe anbot. Dafür zog der 20-jährige Ulmen nach London und arbeitete fortan für das damals noch europaweit sendende Musikfernsehen. Als Deutschland 1998 seinen eigenen MTV-Sender bekam, moderierte Ulmen dort unter anderem «MTV HOT» und «MTV Alarm». Wegen Differenzen mit der MTV-Programmdirektion kündigte er 1999, kehrte 2000 aber als Produzent und Moderator seiner erfolgreichen Comedy-Show «Unter Ulmen» zurück, die bis 2003 lief.

2003 kam dann Ulmens Durchbruch als seriöser Filmschauspieler. Für seine Hauptrolle im Kinofilm «Herr Lehmann» erhielt er den Bayerischen Filmpreis. Es folgten weitere grosse Kinoproduktionen und Hauptrollen. 2005 versuchte sich Ulmen in der Prosieben-Serie «Mein neuer Freund» als Reality-Star; die Show wurde jedoch aufgrund geringer Einschaltquoten nach der ersten Folge schon wieder abgesetzt. Ab 2012 war Ulmen an der Seite von Nora Tschirner (44) elfmal als «Tatort»-Ermittler zu sehen.

2013 erfand Ulmen die satirische Gameshow «Who Wants to Fuck My Girlfriend?». Darin traten zwei Männer gegeneinander an und behaupteten jeweils, ihre Freundin sei die begehrteste – und alle Männer der Welt würden gerne mit ihr schlafen. Christian Ulmen moderierte die Sendung in Form der Kunstfigur «Uwe Wöllner». Die Show wurde auf dem deutschen Privatsender TELE 5 ausgestrahlt.

Seine Beziehung mit Collien Fernandes

2010 lernte Ulmen die TV-Moderatorin Collien Fernandes bei den Dreharbeiten zur deutschen Miniserie «Die Snobs – Sie können auch ohne dich» kennen. Im Dezember desselben Jahres erschienen die beiden zusammen bei der «Man of the Year 2010»-Preisverleihung des Magazins «GQ» und machten ihre Beziehung damit offiziell. Nur wenige Monate zuvor hatte Fernandes die Beziehung mit Eiskunstläufer Rico Rex (48) beendet; Ulmen hatte sich 2009 nach fünf Jahren Ehe von seiner Frau Huberta getrennt. Mit ihr hat er einen Sohn.

Nur ein Jahr nachdem sie sich kennengelernt hatten, heirateten Ulmen und Fernandes. 2012 folgte die Geburt einer gemeinsamen Tochter. Von 2017 bis 2023 stand das Paar erneut zusammen vor der Kamera, diesmal für die Comedy-Serie «Jerks». Die Serie wurde vielfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Deutschen Fernsehpreis und gleich dreimal mit dem Deutschen Comedypreis. 2023 entschlossen sich Ulmen und Fernandes für einen Tapetenwechsel. Sie wanderten mit ihrer Tochter von Potsdam nach Mallorca aus.

Im September 2025 gaben sie dann unerwartet ihre Trennung bekannt. Rund ein halbes Jahr später sorgen nun Fernandes' schwere Vorwürfe der «virtuellen Vergewaltigung» gegen ihren Ex-Mann Ulmen für grosse mediale Wellen. Der TV-Sender ProSieben hat bereits auf die Vorwürfe regiert und die Serie «Jerks» aus der Joyn-Mediathek entfernt.