Beim Hobby von «Wer wird Millionär?»-Kandidat Toni Hackl dürfte es so manchem Zuschauer kalt den Rücken runterlaufen. Der junge Mann hat nämlich eine Vorliebe für ganz besondere Haustiere – wenn man diese denn so nennen kann.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Toni Hackl (25) liebt Vogelspinnen, besitzt etwa 30 Exemplare

Seine erste Spinne Lisa lebt seit 18 Jahren bei ihm

Weibliche Vogelspinnen können bis zu 30 Jahre alt werden

Silja Anders Redaktorin People

Achtung! Alle, die eine Spinnenphobie haben, sollten an dieser Stelle vielleicht besser nicht weiterlesen – auch die neueste Folge von «Wer wird Millionär?» möglicherweise vermeiden. Schuld daran ist Kandidat Toni Hackl (25).

Als der Biologielehrer auf dem Ratestuhl von Günther Jauch (70) Platz nimmt, ahnt noch niemand, was für eine ungewöhnliche – und für manche wohl ekelerregende – Leidenschaft der junge Mann hegt. Hackl liebt nämlich exotische Tiere, am besten natürlich lebend. Noch besser, wenn die Viecher acht Beine haben und in Form von Vogelspinnen auftreten.

Mit 12 bekam er seine erste Vogelspinne

«Seit frühester Kindheit habe ich mich immer für exotische Tiere interessiert», erklärt Hackl dem erstaunten Jauch. Er war gerade einmal zwölf Jahre alt, als seine Grossmutter mit ihm ins Auto stieg und ihm seine erste Vogelspinne besorgte. Diese taufte er liebevoll Lisa. Und Lisa gibt es immer noch, schliesslich können weibliche Exemplare der sogenannten Theraphosidae bis zu 30 Jahre alt werden. Bei Lisa handelt es sich übrigens um eine mexikanische Rotknievogelspinne.

Auf Jauchs neugierige Frage, wie viele Vogelspinnen sich bei ihm tummeln, muss der Kandidat kurz nachdenken. «Ich kann Ihnen das jetzt nur Pi mal Daumen sagen», meint er und schätzt die Zahl auf «ungefähr 30» erwachsene Spinnen. Dazu kommen je nach Brutzeit noch viele Jungtiere. Von Anfang an unterstützte Hackls Familie ihn, wodurch er seine Leidenschaft weiterentwickeln konnte. Auch sein heutiger Partner hat kein Problem mit den Krabbeltieren.

Lisa büxt aus – doch Hackl bleibt ruhig

Bei so vielen Spinnen kann es jedoch passieren, dass auch mal eine aus ihrem Terrarium ausbüxt. Die Übeltäterin war einmal Lisa selbst. «Die Lisa, die ist abgehauen», erinnert sich der Lehrer. Wie das passieren konnte? Vogelspinne Lisa frass sich durch das Belüftungsgitter ihres Terrariums. Allerdings kennt Hackl seine Pappenheimer und wusste daher, dass er aufgrund der winterlichen Temperaturen sicher in der Wärme, insbesondere in der Nähe der Heizung, nach Lisa suchen musste. «Ich wusste, dass sie Wärme suchen würde», erklärt er und konnte seine achtbeinige Freundin wieder einfangen. Gebissen wurde er übrigens noch nie von einem seiner Exemplare. Dabei würde er es auch gerne belassen. Der Biss einer Vogelspinne ist übrigens nicht lebensgefährlich. Kommt es doch zu einem Biss, können an der betroffenen Stelle starke Schmerzen, Rötungen, Schwellungen, Wärme und Juckreiz auftreten. Wichtig ist dann, die Verletzung mit Wasser und Seife zu reinigen, die Bissstelle zu kühlen und ruhig zu halten.

So kurz nach der Sommerpause muss Günther Jauch so einige eklige Geschichten aushalten. Vor wenigen Wochen erzählte beispielsweise Kandidat Axel (57), dass er seit 1982 seinen Blinddarm in einem Glas bei sich daheim aufbewahrt und die Schrauben, die einst in seinem Bein steckten, heute an einer Kette um den Hals trägt.