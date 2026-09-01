Ein Kandidat bei «Wer wird Millionär?» offenbart, dass er noch all seine Organe hat – wenn auch nicht an der Originalstelle. Er sammelt kuriose Andenken an medizinische Eingriffe an seinem Körper.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft «Wer wird Millionär?» kehrt mit Günther Jauch zurück, Staffel 28

Kandidat Axel sammelt medizinische Andenken wie Blinddarm im Glas

Blinddarm seit 1982: Operation während deutschem Kanzlerwechsel Helmut Schmidt/Kohl

Silja Anders Redaktorin People

«Wer wird Millionär?» ist aus der Sommerpause wieder zurück – natürlich mit Günther Jauch (70) auf dem Quizmaster-Stuhl, wie es bereits seit 28 Staffeln der Fall ist. Doch auch einen alten Hasen wie Jauch kann so mancher Kandidat noch überraschen.

Am Montagabend nimmt unter anderem Kandidat Axel (57) auf dem Stuhl gegenüber Günther Jauch Platz und versucht sich an den Quizfragen – in der Hoffnung auf die Million. Wie immer geht es aber natürlich nicht nur um die Quizfragen, sondern es wird auch ein wenig aus dem Nähkästchen geplaudert. Und so offenbart Axel, dass er ein ganz besonderes Hobby hat: Er sammelt medizinische Andenken aus seiner Krankheitsgeschichte.

Der Blinddarm im Glas

Es fängt noch harmlos an, wenn auch kurios: Als Teenager brach sich der Kandidat das Bein, musste Schrauben im Knochen tragen. Als diese entfernt wurden, behielt Axel das Metall – und fertigte sich daraus eine Kette, die er bis heute um den Hals trägt. Es wird aber noch ausgefallener. Axel hat noch seinen Blinddarm, aber nicht da, wo der eigentlich hingehört. Stattdessen liegt das Organ bei dem Kandidaten zu Hause in einem Glas – und das seit 1982. So erinnert sich Axel nicht nur an den Tag im Spital, sondern gleichzeitig an einen historischen Moment, wie er erzählt: «Ich bin mit Helmut Schmidt in Narkose gegangen und mit Helmut Kohl wachgeworden.» Der Tag der Operation fiel nämlich mit dem Kanzlerwechsel zusammen.

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Eine Kette mit Beinschrauben, der Blinddarm – man sollte meinen, das reiche an medizinischen Souvenirs. Allerdings nicht, wenn man Axel heisst. Der bewahrte nämlich die längste Zeit sogar den Gips von seinem Beinbruch auf. Inzwischen ist der Gips aber im Müll gelandet, da er irgendwann anfing zu «müffeln».