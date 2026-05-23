Nach dem temporären Einsatz von Ralf Schmitz mit «Die Weisheit der Vielen» begann unter Fans das Rätselraten: Was passiert in Zukunft mit «Wer wird Millionär?» und Moderator Günther Jauch? Blick weiss: Der Publikumsliebling bleibt den Fans erhalten.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Nach der kurzen Auszeit für «Wer wird Millionär»? brodelte die Gerüchteküche

Doch Günther Jauch bleibt dem beliebten RTL-Quizformat erhalten

Die Sommerpause nach dem Pfingst-Special endet voraussichtlich im September

Jean-Claude Galli Redaktor People

Die Aufregung war gross, als der deutsche Privatsender RTL die Quizshow «Wer wird Millionär?» mit Günther Jauch (69) Ende April für drei Montagabende durch das Format «Die Weisheit der Vielen» mit Komiker Ralf Schmitz (51) ersetzte – bevor es nach dem «Zocker-Special» mit Jauch am Pfingstsonntag in die Sommerpause geht.

Sofort stellten sich Fans die bange Frage: Sind Jauchs Tage gezählt? Und was hat RTL mit dem Format vor? Auf Anfrage von Blick teilt der Sender nun aber mit: «Ein Wechsel bei der Moderation von ‹Wer wird Millionär?› ist für uns kein Thema.»

Die Sommerpause auf diesem Sendeplatz ende voraussichtlich im September, schreibt RTL weiter. «Wir kommunizieren die Sendetermine wie immer rechtzeitig.»

Das Format steht und fällt mit Jauch

Das heisst auch: «Wer wird Millionär?» steht und fällt zu grossen Teilen mit Jauch. Die sonst gültige TV-Weisheit, ein Format sei immer grösser als sein Moderator, stimmt hier nur bedingt. Die Reissleine ziehen könnte vorderhand wohl nur Jauch selbst. Was niemand hofft.

Seit über 26 Jahren und 1700 Ausgaben läuft die Show fast durchgehend auf dem Montagabend-Platz. Jauch war von Beginn an dabei. Die Einschaltquoten sind stabil. Bis zu drei Millionen Menschen zappen regelmässig rein.

Doch im jüngeren Segment sinkt die Kurve leicht. Kein Wunder, ist sich dieses Publikum doch lautere Knalleffekte gewohnt. Das letzte Mal, dass die den Formattitel bildende Millionenfrage beantwortet werden konnte, war im März 2020 von einem Saftbar-Besitzer namens Ronald Tenholte. Gleichzeitig macht die Schwierigkeit der Fragen auch den Reiz aus.

Jauch jedenfalls bleibt den Fans bis auf weiteres erhalten. Zumal er trotz mittlerweile fortgeschrittenen Alters – er wird am 13. Juli 70 – vif und dynamisch wirkt. Das wird er wohl auch beim «Zocker-Special» am Pfingstsonntag wieder unter Beweis stellen, wenn es um eine mögliche doppelte Gewinnsumme geht.

Ähnliche Spezialsendungen gibt es seit Jahren immer wieder, um die Beachtung für das Format hochzuhalten. Ansonsten scheint der Montag als fixer Platz in Stein gemeisselt.

Mit der Resonanz auf «Die Weisheit der Vielen» mit Ralf Schmitz Ende April und Anfang Mai zeigt sich RTL auf Anfrage zufrieden. «Das Format hat viele Menschen erreicht und für Aufmerksamkeit gesorgt», schreibt der Sender. Überschäumende Begeisterung klingt anders.

Auch auf die Frage, ob eine Weiterführung – auf welchem Platz auch immer – ein Thema sei, bleibt die Antwort offen. «Wie gewohnt geben wir alles Weitere zu gegebener Zeit bekannt», so die Pressestelle.

«Wer wird Millionär? Das grosse Zocker-Special» läuft am Sonntag, 24. Mai, auf RTL ab 20.15 Uhr.