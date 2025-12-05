Lottomillionäre können bald nicht mehr einfach so durch einen Umzug Steuern sparen. Das hat der Bundesrat beschlossen. Betroffen sind im Schnitt 24 neue Lottomillionäre pro Jahr. Immerhin: Der Höchstgewinn lag 2024 bei 220 Millionen Franken.

Darum gehts Bundesrat will Steuerflucht bei Lottomillionären verhindern

Lottomillionäre müssen künftig am Wohnort des Gewinns versteuern

Seit 1979 gab es 1110 Lotto-Millionäre, durchschnittlich 24 pro Jahr Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Lucien Fluri Co-Ressortleiter Politik

Wer im Lotto gewinnt, kann nicht mehr so einfach Steuern sparen wie bisher. Der Bundesrat will nämlich künftig die «Steuerflüchtlinge» unter den Lottomillionären ausbremsen. Das hat er am Freitag beschlossen.

Konkret heisst das: Künftig müssen Lottomillionäre an dem Ort ihren Gewinn versteuern, an dem sie zum Zeitpunkt des Gewinns wohnten. Heute galt der 31. Dezember als Stichdatum für die Steuern. Neo-Millionäre hatten so noch die Gelegenheit, in einen steuergünstigeren Kanton umzuziehen und Geld zu sparen.

Der Entscheid des Bundesrates geht auf einen Auftrag des Parlamentes zurück, der aus der Feder von alt Ständerat Roberto Zanetti (70, SP) stammt. Der Hintergrund: In Zanettis Wohngemeinde Gerlafingen SO gewann ein Mann 2023 bei Euro-Millions nicht weniger als 68,8 Millionen Franken.

Kurze Zeit später zog er in die steuergünstige Gemeinde Feldbrunnen-St. Niklaus SO um. Diese profitierte: Sie bekam mehrere Millionen Steuern «geschenkt». Gerlafingen dagegen, der langjährige Wohnort des Mannes, ging leer aus.

Höchster Schweizer Gewinn: 220 Millionen Franken!

Die Neuregelung wird nur einen kleinen Personenkreis betreffen. Laut Swisslos gab es in der Schweiz seit 1979 1110 Lotto-Millionärinnen und Millionäre. Das sind im Schnitt rund 24 Personen pro Jahr. Im Jahr 2024 kamen 26 neue Millionäre dazu, wobei zwei Rekordgewinne in Höhe von 64,6 und 36,7 Millionen Franken ausbezahlt wurden.

Bei Euro-Millions gab es zwischen 2020 und Ende Juni 2025 nur drei Millionengewinne aus der Schweiz. Die Gewinne betrugen 40'452'329 Franken, 68'843'008 Franken und 220'223'000 Franken.

Lottogewinne bis zu einer Million Franken bleiben auch künftig steuerfrei, wie der Bund betont.