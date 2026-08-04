RTL zeigt am Montagabend eine alte «Wer wird Millionär?»-Folge – und erntet dafür Kritik seiner treuen Zuschauerschaft. Der Sender kontert die Vorwürfe auf Instagram.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft RTL zeigte am 3. August eine Wiederholung von «Wer wird Millionär?»

Fans kritisierten das alte Programm, RTL verteidigte die Entscheidung online

«WWM»-Moderator Jauch pausiert seit Pfingsten, Rückkehr wohl im September

Fynn Müller People-Redaktor

Zur besten Sendezeit setzt RTL am Montagabend (3. August) auf eine alte Ausgabe von «Wer wird Millionär?». Die Sendung mit Günther Jauch (70) pausiert bereits seit Pfingsten, ein Comeback wird sehnlichst erwartet. Statt neuen Episoden zeigt RTL die Jubiläumsfolge aus dem Oktober 2024 – mit Prominenten wie Tim Mälzer (55) und Motsi Mabuse (45).

Die Quittung folgt prompt. Unter einem Instagram-Post des Senders, der eine Szene mit Elyas M'Barek (44) zeigt, macht sich Enttäuschung breit. Eine Nutzerin ist ratlos: «Seit wann wird denn ‹WWM› wiederholt? Hab' mich schon gewundert, weil es mittlerweile mehr als 25 Jahre sind. Schade.» Ein anderer Zuschauer wird deutlicher: «Schlimm, wenn man Jubiläumsfolgen noch einmal zeigen muss. Macht ordentliches Programm und zeigt nicht Altes. Alles lebt nur noch von Wiederholungen.»

Sender kontert

RTL lässt die Kritik nicht auf sich sitzen. Das Social-Media-Team antwortet auf einen Kommentar unter dem Video: «Das ist zwar eine Wiederholung, aber die war so schön, dass wir sie gerne noch mal zeigen.»

Nicht alle Fans sehen die Wiederholung negativ. «Hab mich gefreut, dass ich die Jubiläumssendung noch mal gucken konnte! Fand ich richtig gut!», schreibt eine Zuschauerin.

Jauch pausiert wochenlang

Im April musste Günther Jauch für mehrere Wochen seinen Sendeplatz am Montagabend räumen. RTL ersetzte ihn für eine kurze Zeit durch Ralf Schmitz (51) und dessen neues Quizformat «Die Weisheit der Vielen». Hinter der Programmänderung steckte ein klarer Plan des Senders. «Selbstverständlich hoffen wir, mit der neuen Quizshow am Montagabend den Nerv eines quizverwöhnten Publikums zu treffen», schrieb RTL auf Anfrage von Blick.

Wann Günther Jauch mit neuen «Wer wird Millionär?»-Folgen zurückkehrt, ist noch nicht klar. «Wie gewohnt geben wir alles Weitere zu gegebener Zeit bekannt», schreibt die Pressestelle gegenüber Blick. Erfahrungsgemäss endet die Sommerpause im September.