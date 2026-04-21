«Wer wird Millionär?» ist weg vom Fenster. Zumindest vorerst, denn Günther Jauch muss den Sendeplatz am Montag an ein neues Quizformat abgeben. RTL versucht damit, das bestehende Publikum abzuholen. Die Entscheidung tritt in unseren Kommentaren eine Diskussion los.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft RTL ersetzt «Wer wird Millionär?» montags mit neuem Quiz von Ralf Schmitz

200-köpfiges Studiopublikum tritt gegen Einzelkandidat an, Format polarisiert Zuschauer

Sendeplatzwechsel betrifft Millionenpublikum: «Wer wird Millionär?» geniesst hohe Beliebtheit War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Alessandro Kälin Redaktor Community

Bei RTL wird gedrängelt. Günther Jauch muss den Sendeplatz am Montag um 20.15 Uhr für mehrere Wochen aufgeben. Stattdessen wird Ralf Schmitz mit seinem neuen Quizformat zu sehen sein. Dort wird ein Einzelkandidat gegen ein 200-köpfiges Studiopublikum antreten. Ein grosser Stilwechsel zum Publikumsschlager «Wer wird Millionär?».

Dass RTL die neue Sendung gerade in dieses Zeitfenster setzt, ist kein Zufall. Für viele Zuschauerinnen und Zuschauer des Senders gehört die Quizshow am Montagabend zum festen Wochenprogramm. Genau diese Gruppe möchte man auch mit dem neuen Format abholen. Ob die Strategie von RTL aufgeht, wird in der Kommentarspalte rege diskutiert.

«Das Ganze endet in einem Riesenflop»

Ein grosser Teil der Leserschaft blickt der Programmänderung skeptisch entgegen. Für User Matteo Kunz ist Jauchs Sendung am Montag nicht wegzudenken: «Das einzige Format, das ich mir regelmässig im Fernsehen antue, ist ‹Wer wird Millionär?›. Das Quiz ist nicht ersetzbar.» Ach Urs Ming positioniert sich klar: «Ohne uns! ‹Wer wird Millionär?› war das Einzige, das wir auf diesem Sender schauen.»

Thomas Fuhrer prognostiziert: «Das Ganze endet in einem Riesenflop. Herr Jauch kann man nicht ersetzen.» Ralph Osterwalter fügt an: «Ich kann nicht ganz nachvollziehen, wieso man da die stärkste Zuschauergruppe damit einfach vor den Kopf stösst.»

Auch Ruth Chervet trotzt gegen die Strategie des deutschen Senders: «Also ich lass mir von RTL nicht vorschreiben, welche Sendung ich schauen soll! Entweder ‹Wer wird Millionär› oder ich schalte um.»

«Herr Jauch kann Jüngeren eine Chance geben»

Andere Leserinnen und Leser sind wiederum gespannt auf das neue Format mit Ralf Schmitz. So kommentiert Marco Keller: «Schmitz ist ein sehr angenehmer, lustiger Moderator. Eine neue Sendung bringt frischen Wind, das könnte ein Erfolg werden.» Marion Jost stimmt zu: «Schmitz ist eine sehr gute Wahl für ein neues Quizformat!»

Marc Grouven ist optimistisch: «Ist doch kein Beinbruch. Mal etwas Neues schadet nicht und Schmitz finde ich auch gut.» Paul Winteler merkt an: «Gut, ‹Wer wird Millionär?› ist schliesslich längst überholt.» Auch Rolf Straub teilt seine Ansicht: «Endlich mal was Neues. Wurde langsam langweilig, diese Sendung. Herr Jauch kann auch mal Jüngeren eine Chance geben.»