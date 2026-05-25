Der Gymnasiallehrer Johannes Gross aus Bochum gewann beim Pfingst-Special von «Wer wird Millionär?» 125'000 Euro. Bereits seine Brüder Andreas und Felix hatten zuvor abgeräumt. Und der vierte Bruder Ludwig betätigte sich als Telefonjoker.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Johannes Gross gewann an Pfingsten bei «Wer wird Millionär?» am meisten Geld

Auch seine Brüder Andreas und Felix hatten beim Quiz bereits einmal gewonnen

Günther Jauch zeigte sich bei seinem Comeback gewohnt souverän

Jean-Claude Galli Redaktor People

Am Pfingstsonntag kam es zum langersehnten Comeback von Günther Jauch (69) und dem Quizformat «Wer wird Millionär?». Diesmal mit einer möglichen doppelten Gewinnsumme von 2 Millionen Euro.

RTL hatte den Publikumsliebling zuletzt auf dem Montagabendplatz durch den Komiker Ralf Schmitz (51) und das Format «Die Weisheit der Vielen» ersetzt. Jauch meisterte seinen Part gewohnt souverän und eloquent. Schmitz wurde nicht vermisst.

Zu reden gab beim Pfingst-«Zocker-Special» jedoch vor allem der Coup der Gebrüder Gross aus Nordrhein-Westfalen. Andreas und Felix zügelten letztes und vorletztes Jahr umgerechnet schon 30'000 respektive 60'000 Franken ab. Nun gewann Johannes Gross (42), Gymnasiallehrer aus Bochum, umgerechnet 115'000 Franken, den Rekordgewinn des Pfingstsonntagabends.

Rekord von 2015 bleibt

«Von ihrem Geld ist, soweit ich weiss, nicht mehr so viel übrig, deshalb muss ich jetzt mal nachlegen», erklärte Johannes Gross in der Sendung seine Motivation, nun auch noch beim Quiz mitzumachen.

Mit der richtigen Beantwortung der 125'000-Euro-Frage, dass Neil Armstrong und nicht Klaus Kinski 2026 100 Jahre alt geworden wäre, übertrumpfte er die Brüder schliesslich punkto Siegessumme.

Bei der 250'000-Euro-Frage konnte ihm dann aber nicht einmal mehr sein Telefonjoker helfen. Dieser hiess übrigens Ludwig Gross, der vierte Bruder im Quiz-Bunde.

Das Ende von Gross' Glückssträhne bedeutet, dass der Rekord von 2015 unangetastet bleibt. Bis heute ist die heute 40-jährige Dresdner Kommunikationstrainerin Nadja Sidikjar die einzige Kandidatin, die in der «Wer wird Millionär?»-Welt mit 1'538'450 Euro jemals mehr als eine Million Euro gewann.

Das Comeback von Jauch war auch quotenmässig ein Erfolg. Das Pfingst-Special erzielte einen starken Marktanteil von 13,4 Prozent und sicherte sich damit den Primetime-Sieg in Deutschland. Auch in der Schweiz ist «Wer wird Millionär?» anhaltend populär. Eine aktuelle Zuschauerzahl liegt hier aber noch nicht vor.