Ben Affleck hat in der US-Version von «Wer wird Millionär?» den Hauptgewinn geholt. Bis kurz vor Schluss half ihm ein «Jeopardy!»-Champion, den entscheidenden Tipp lieferte dann aber Moderator Jimmy Kimmel. Die Million geht an Afflecks Stiftung für den Kongo.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Ben Affleck gewinnt 1 Mio. USD in US-Quiz für Ost-Kongo-Stiftung

Finalfrage: Welcher Truthahnname wurde nie zu Thanksgiving begnadigt?

53-jähriger Schauspieler spendet gesamten Gewinn an «Eastern Congo Initiative»

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

Eine Million US-Dollar für den Osten des Kongo: Ben Affleck (53) hat in «Who Wants to Be a Millionaire», der US-Ausgabe der Quizshow «Wer wird Millionär?» den Hauptgewinn geholt. Gemeinsam mit «Jeopardy!»-Champion Jamie Ding (34) beantwortete der Oscarpreisträger in der Folge vom 30. Juli auch die 15. und damit letzte Frage richtig. Das Preisgeld fliesst vollständig an Afflecks Stiftung für den Ost-Kongo «Eastern Congo Initiative».

Wofür er spielte, machte der Schauspieler gleich am Anfang der Sendung deutlich, die dort einsetzte, wo die Ausgabe der Vorwoche geendet hatte. Seine Stiftung unterstütze Basisorganisationen in einer Region, die von einem «sehr traumatischen Krieg schwer getroffen» worden sei. Zwei Fragen trennten das Duo an diesem Abend noch von der Million.

Ein begnadigter Truthahn entscheidet über die Million

Die letzte Frage hatte es in sich, allerdings anders als erwartet. Gesucht war jener Name, der noch nie zu einem Truthahn gehörte, den ein US-Präsident zu Thanksgiving begnadigt hat. Zur Auswahl standen «Peanut Butter & Jelly», «Tater & Tot», «Mac & Cheese» sowie «Spaghetti & Meatball». Affleck reagierte fassungslos: «Du machst wohl Witze.»

Sein erster Reflex war der Telefonjoker. Als Moderator Jimmy Kimmel (58) die beiden daran erinnerte, dass sie ihn selbst noch um Rat fragen dürften, war die Sache für Affleck entschieden: «Nein. Wir können genauso gut Jimmy um Hilfe bitten.» Kimmel bestätigte, dass er das Thema in seiner Late-Night-Show jedes Jahr aufgreife. Sicher war er sich nicht, doch bei «Spaghetti & Meatball» klingelte es nicht: «Wenn ich mich irre, tut es mir wirklich leid. Aber ‹Spaghetti & Meatball› ist meine endgültige Antwort.»

Zur Sicherheit riefen die beiden trotzdem noch einen Freund von Ding an, der die Frage in der vorgegebenen Zeit jedoch nicht beantworten konnte. Dann loggten sie Kimmels Tipp ein. Es war die richtige Antwort. Während Konfetti von der Decke fiel, umarmten sich Affleck und Ding und sprangen gemeinsam auf und ab.