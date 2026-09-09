Günther Jauch verpasst seinen 20. Hochzeitstag

Wenn die Arbeit ruft, dann muss Günther Jauch springen – auch wenn das bedeutet, dass er dafür seinen eigenen Hochzeitstag verpasst. Wenn das Versäumnis der Porzellanhochzeit mal nicht zu einem Riss in der Ehe führt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Günther Jauch feiert 20. Hochzeitstag während «Wer wird Millionär?» in Köln

Er schickte seiner Frau Blumen mit dem Namen «Liebe auf Distanz»

Jauch lebte vor der Ehe 20 Jahre in wilder Partnerschaft

Silja Anders Redaktorin People

Günther Jauch (70) sorgt erneut für überraschende Einblicke bei «Wer wird Millionär?». Mitten im Quiz plaudert der Moderator über seinen Beziehungsstatus – und eine besondere Feierlichkeit.

«Heute, deswegen sitze ich hier, ganz weit weg von zu Hause, habe ich meinen 20. Hochzeitstag», enthüllt er vor laufender Kamera. Das Publikum reagiert mit tosendem Applaus, während Jauch ein herzliches «Liebe Grüsse nach Hause» hinterherschickt.

Kandidatin braucht keinen Ring zum Glücklichsein

Diese Offenbarung ergibt sich aus einem Gespräch mit Kandidatin Jana Lippmann, deren Beziehungsstatus «liiert, aber ledig» Jauchs Neugier weckt. «Wie lange sollte man eigentlich zusammen sein, bevor man heiratet?», fragt er. Jana findet, dass sich das nicht pauschal beantworten lasse – doch die beiden sind bereits Eltern von zwei Kindern, die den Nachnamen ihres Partners tragen. Ausserdem sei sie, bis auf den fehlenden Ring am Finger, sehr zufrieden mit ihrem Liebsten.

Für Jauch ist das Namensthema vertraut: «Meine Kinder haben auch nicht meinen Namen», sagt er – er lebte nämlich vor seiner Hochzeit 20 Jahre in wilder Ehe mit seiner Frau Dorothea.

Da die Kandidatin sich vorher über Jauch informiert hatte, überrascht sie diese Antwort nicht. Doch sie hat noch eine Frage: Hat Jauch seine Frau an diesem besonderen Tag – eben dem 20. Hochzeitstag, auch Porzellanhochzeit genannt – überhaupt gesehen? Der Moderator verneint. «Nein, ich bin ja in Köln», erklärt er. Mit seiner Familie lebt er eigentlich in Potsdam. Ob er zumindest Blumen geschickt hat? «Und ob!», bestätigt er. Er habe mehrere Sträusse begutachtet, darunter einen mit dem treffenden Namen «Liebe auf Distanz». Entschieden hat er sich jedoch für eine andere Variante: «Irgendwas mit Bohemien», erinnert er sich – inklusive Löwenmäulchen.

Ob Günther Jauch das Angebot der Produktion annimmt, seine Ehefrau mal eben während der Sendung anzurufen und ihr einen schönen Hochzeitstag zu wünschen, kann man am 14. September auf RTL sehen – oder schon jetzt auf RTL+.