Michael Polit erlebt bei «Wer wird Millionär?» einen bitteren Absturz. Kurz vor der Millionenfrage kracht der Deutsche auf 500 Euro runter. Trotz 50:50-Joker.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Michael Polit verliert bei «Wer wird Millionär?» 124'500 Euro am 14. September

Er verzockt sich bei der 500'000-Euro-Frage zu Sylvester Stallone-Filmen

Von 125'000 Euro fällt er auf 500 Euro, trotz Publikumsjoker-Hilfe

Fynn Müller People-Redaktor

Diesen Abend hätte sich Michael Polit anders vorgestellt. Der Unternehmer aus Neunkirchen-Baden sitzt am Montagabend (14. September) bei «Wer wird Millionär?» auf dem Quizstuhl. Bis zur 500'000-Euro-Frage quizzt sich der Deutsche durch, träumt schon von der Million. Dann verzockt er sich.

Die 500'000-Euro-Frage lautet: Bei welchem Film führte Sylvester Stallone zwischen «Rocky III» und «Rocky IV» Regie? Zur Auswahl stehen «Footloose», «Flashdance», «Dirty Dancing» und «Staying Alive». Polit schliesst «Dirty Dancing» aus, tippt auf «Footloose» oder «Staying Alive» und setzt seinen letzten Joker ein, das 50:50. Ohne Erfolg: Ausgerechnet die beiden Antworten, zwischen denen er schwankt, bleiben stehen.

Günther Jauch (70) lässt ihm Zeit für die schwere Entscheidung: «Sie müssen jetzt einfach entscheiden, wie unglücklich machen Sie sich, wenn Sie runterdonnern?»

Kandidat verzockt sich

Polit grübelt lange. Sein Ziel: die Millionenfrage erreichen. Also entscheidet er sich fürs Zocken und setzt auf «Footloose». Ein fataler Fehler. Richtig gewesen wäre «Staying Alive». Der Schock steht ihm ins Gesicht geschrieben, während er von 125'000 Euro auf gerade mal 500 Euro abstürzt.

Bereits der Anfang seines Abends verläuft alles andere als vielversprechend. Bei der ersten Frage, welches Kleidungsstück Italiener an Silvester für Glück und Liebe tragen, ist Polit ratlos. Der Publikumsjoker rettet ihn: 85 Prozent tippen richtig auf «rote Unterwäsche». Kurz sorgen zwei defekte Abstimmungsgeräte im Publikum für Verzögerung, dann geht es weiter. Bis zur Halbe-Million-Frage läuft es für den Kandidaten dann wie am Schnürchen.

Schon vor der Sommerpause sorgte ein Absturz einer Kandidatin auf 500 Euro für Aufsehen. Jauch war damals nicht ganz unschuldig.