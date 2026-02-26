Kandidatin kracht wegen Günther Jauch auf 500 Euro

Ein Lied von Günther Jauch kostet einer Kandidatin bei «Wer wird Millionär?» am Montag 3500 Euro. Die Eventmanagerin deutete das Summen des Moderators als Tipp und wählte die falsche Antwort.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Günther Jauch summt Lied in «Wer wird Millionär?» am 16. Februar

Kandidatin deutet Summen falsch, verliert 3500 Euro

Von 4000 auf 500 Euro gefallen wegen falscher Antwort War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Fynn Müller People-Redaktor

Wer Günther Jauch (69) und seine Show «Wer wird Millionär?» kennt, weiss, dass der Kult-Moderator immer mal wieder für einen Tipp auf dem legendären Quiz-Stuhl gut ist. Am Montagabend (16. Februar) wird diese Annahme einer Kandidatin zum Verhängnis.

Moderator Günther Jauch summt gedankenverloren ein Lied – die Kandidatin deutete dies als Hinweis, was sie später bereut. Doch von Anfang an. Die Szene ereignet sich bei der 4000-Euro-Frage. Michelle Janiak, eine Eventmanagerin aus Berlin, soll beantworten, als welche Figur Rüdiger von Schlotterstein in Kinderbüchern bekannt ist.

Zur Auswahl stehen «Der kleine Vampir», «Der kleine Eisbär», «Der kleine Muck» und «Der kleine Prinz». Janiak ist unsicher und tendiert zu Antwort D, «Der kleine Prinz». Auf Anraten Jauchs nutzt sie den 50-50-Joker, der die Optionen auf «Der kleine Vampir» und «Der kleine Muck» reduziert.

Jauch summt sie ins Verderben

Als Jauch dann unbewusst ein Lied über den «kleinen Muck» summt, interpretiert Janiak dies als versteckten Hinweis und entscheidet sich für Antwort C. Der Moderator versucht noch, seinen Fehler zu korrigieren: «Denken Sie sich einfach, ich hätte nicht gesungen und Sie müssten es alleine hinkriegen.»

Doch es ist zu spät. Janiak lockt Antwort C ein. Die richtige Antwort wäre «Der kleine Vampir» gewesen. Statt 4000 Euro fällt die Kandidatin auf 500 Euro runter. «Der Opa hat mich in eine Falle gelockt», kommentiert Jauch später augenzwinkernd. Der Scherz entpuppt sich als bittere Wahrheit. Zwar ist die Kandidatin sichtlich enttäuscht, macht dem Moderator aber keinen Vorwurf.