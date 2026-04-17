Mel C zeigt im Rahmen ihres neunten Studioalbums, dass sie ihrem Namen Sporty Spice nach wie vor alle Ehre macht. Zum Song «Sweat» lässt sie ordentlich die Muskeln spielen – und bekommt dafür sogar Schweizer Unterstützung, wie in einem Video zu sehen ist.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Mel C veröffentlicht neuen Song «Sweat» und zeigt sportliche Power

Britische Sängerin trainiert bis zu zweimal täglich für Fitness und Shows

Kollaboration mit Schweizer K-Pop-Band Katseye bei Videoaufnahmen zum Song War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Silja Anders Redaktorin People

Auf der Suche nach einem neuen Lied fürs Muscle-Pump-Training? Da kann Sängerin Mel C (52), auch bekannt als Sporty Spice der Spice Girls, Abhilfe schaffen. Mit ihrem neuen Song «Sweat» animiert sie zum Training – und macht es im Video direkt vor.

Dabei beweist die Britin, dass sie selbst nicht nur sportlich, sondern extrem muskulös ist. Ob im gestreiften Body mit roten Stiefeletten oder in Sport-BH und kurzer Hose: Im Trainingsvelo zeigt sie, wie man für die Traumfigur am besten ins Schwitzen kommt.

Teilweise mehrmals täglich Sport

In einem Interview mit «Fit for Fun» verriet Melanie Chisholm, wie die Sängerin mit bürgerlichem Namen heisst, einst, wie sie sich privat fit hält. «Mein Ideal wäre, vier- bis fünfmal die Woche zu trainieren. Am liebsten trainiere ich morgens. Nach dem Aufstehen trinke ich schnell einen Kaffee und gehe dann ins Fitnessstudio. Wenn ich für einen Event oder ein Fotoshooting trainiere, trainiere ich gern zweimal am Tag. Dann mache ich morgens beispielsweise etwas Cardio und nachmittags Krafttraining.»

https://www.youtube.com/watch?v=blY463GJQjw&list=RDblY463GJQjw&start_radio=1

Besonders viel Spass soll ihr laut «Bild» die Sportart Hyrox machen. Hyrox kombiniert Cardio mit verschiedenen Fitnesselementen, die sich auf den Muskelaufbau konzentrieren, etwa Rudern, Burpee-Weitsprünge oder Übungen mit Medizinbällen.

Auch auf Tour versucht Mel C, fit zu bleiben. Vor Shows geht sie gern ins Fitnessstudio, wie sie der «Schweizer Illustrierten» einst erzählte. «Ich gehe morgens ins Fitnessstudio und bereite meinen Körper auf die Show vor», so die Sängerin. Ausserdem achte sie auf eine gesunde Ernährung und trinke keinen Alkohol.

Schweizer Unterstützung

Bei Videoaufnahmen zu ihrem neuen Song «Sweat» bekam Mel C sogar Schweizer Unterstützung. Die K-Pop-Band Katseye nahm ein Video mit ihr auf. Damals noch dabei war die Schweizerin Manon Bannerman (23), die inzwischen nicht mehr Teil der Gruppe ist.

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Dass sie sich zwischendurch aber auch mal was gönnt, beweist Mel C in ihrem Instagram Post. In den meisten Beiträgen zeigt sie sich sportlich, schwitzend und durchtrainiert. Plötzlich ist da aber auch ein Video dazwischen, in dem Mel C eine riesige Torte auf dem Schoss hat und Buttercreme um den Mund. Der Genuss darf trotz der ganzen Fitness also nicht zu kurz kommen. Mel Cs neue Single «Sweat» erscheint am 1. Mai.