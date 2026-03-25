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Christian Wolf nennt sein Vermögen
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«Ich bin so bei 100»:Christian Wolf nennt sein Vermögen

Knapp dreistelliger Millionenbetrag
So reich ist Fitness-Influencer Christian Wolf

Christian Wolf ist der wohl erfolgreichste Fitness-Influencer im deutschsprachigen Raum. Nun spricht der «More»-Mitgründer erstmals offen über sein Vermögen.
Publiziert: vor 51 Minuten
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Christian Wolf verrät sein Vermögen.
Foto: IMAGO/Peter Hartenfelser

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Fitness-Influencer Christian Wolf nennt im Podcast sein Vermögen: 100 Millionen
  • Wolf investiert in Immobilien, führt Unternehmen und zeigt Reichtum auf Instagram
  • 1,6 Mio Follower auf Instagram, 850'000 auf Tiktok, Forbes: 50 Mio. Euro 2025
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Silja AndersRedaktorin People

Vergangenes Jahr sprach Fitness-Influencer Christian Wolf (30) nach dem Überfall auf die Geissens über seine extremen Sicherheitsmassnahmen. Damals schätze man sein Vermögen auf rund zehn Millionen Euro. Eine beachtliche Summe, aber ist da so ein Sicherheitsaufgebot nötig?

Jetzt sprach der «More»-Mitgründer selbst offen über seine finanzielle Situation und die zeigt: Personenschutz könnte durchaus nötig sein. Seinen Reichtum zeigt Wolf auch gerne. Er und Partnerin Romina Palm (26) zogen im vergangenen Jahr nach Zypern und auf Instagram wurde erstmal eine Tour durch die neue Villa gegeben. Palms Eltern dachten gar, es handle sich um ein Hotel, als sie das Haus zum ersten Mal sahen.

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Es wird geklotzt, nicht gekleckert

Aber wie reich ist der Influencer tatsächlich? In seinem Podcast «Beyond Business Cast», den er mit «Bitpanda»-Mitbegründer Eric Demuth (39) führt, spricht er nun über konkrete Zahlen, wo es vorher nur Spekulationen gab. Erst druckst Wolf noch etwas herum, sagt: «Es ist ja so, dass auch ein Teil unseres Vermögens quasi noch in Anteilen oder Restanteilen ist.» Der Wert könne durch Beteiligungen immer wieder schwanken. Doch dann rückt er am Ende mit der Sprache raus: «Ich kann sagen, ich bin so bei roundabout 100 Millionen. Das kann man jetzt irgendwie toll finden oder nicht oder wie auch immer. Ist für mich ehrlicherweise auch eine absurd grosse Zahl, also hätte ich früher nie erwartet. Das ist aber nicht alles investiert, ich habe auch ziemlich viel in private Immobilien gesteckt.»

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Das «Forbes»-Magazin schätzte sein Nettovermögen im vergangenen Jahr auf 50 Millionen Euro. Auf Instagram folgen ihm rund 1,6 Millionen Menschen, auf Tiktok sind es inzwischen mehr als 850'000. Wolf unterstützt seine Follower nicht nur bei ihrer Reise zum Gewichtsverlust, sondern handelt auch fleissig mit seinen Produkten von «More», wo Saucen, Proteinpulver, Schokoriegel und Zerups (zuckerfreie Sirups) vertreten sind. Durch seine Influencer-Tätigkeit, sein Unternehmertum und geschickte Investitionen konnte Wolf sein Vermögen also auf die «roundabout» 100 Millionen wachsen lassen.

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