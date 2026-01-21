Im Juli feiert Sylvester Stallone seinen 80. Geburtstag - doch ans Kürzertreten denkt der «Rocky»-Star nicht. In einem Video aus seinem Heim-Fitnessstudio präsentiert er stolz seine tätowierten Oberarme. Die Fans sind ausser sich vor Begeisterung.

Darum gehts Sylvester Stallone, 79, zeigt Fitnessvideo aus Palm Beach-Villa am Sonntag

Fans und Kollegen beeindruckt: «Du siehst unglaublich aus für 79»

35,3 Millionen Dollar Villa, 37,7 Millionen Follower, Geburtstag am 6. Juli Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Im Juli zählt Sylvester Stallone bereits 80 Lenze. Für ihn ist das allerdings kein Grund, die Gewichte am Boden zu lassen, ganz im Gegenteil. Auf Instagram postete der Action-Veteran ein Video aus dem Fitnessstudio seiner 35,3 Millionen Dollar teuren Villa in Palm Beach, Florida – und versetzte seine Fans damit in helle Aufregung. In dem Clip präsentiert Stallone nicht nurz stolz seine tätowierten Arme, sondern auch seine trainierten Bizepse.

Diesen Look zu erreichen fällt ihm allerdings nicht mehr so einfach wie früher. «Jedes Jahr wird es schwieriger, aber genau deshalb muss man sich immer mehr anstrengen. Blut, Schweiss und Tränen», schrieb der dreifache Oscar-Nominierte zu dem Selfie-Video auf Instagram.

Der Golden-Globe-Gewinner, der 37,7 Millionen Follower in den sozialen Medien hat, bleibt seinem Motto treu. «Man fühlt sich körperlich besser, sodass man die Kraft hat, seine Ziele zu erreichen, selbstbewusst zu sein und sich jeder Herausforderung zu stellen», philosophierte er in seinem Video. Und schliesst mit den Worten: «Man will weiterkämpfen. Bis bald.»

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Die Fans können es nicht fassen

Die Reaktionen auf das Video liessen nicht lange auf sich warten. «Du siehst unglaublich aus für 79», schwärmte ein Nutzer auf TikTok. «Sly altert einfach nicht!», pflichtete ein anderer bei. Auf Instagram herrschte ähnliche Begeisterung: «Dieser Mann ist fast 80. Was für eine Inspiration», kommentierte ein User. «Wir wären alle froh, in seinem Alter so auszusehen», schrieb ein weiterer Fan.

Auch prominente Kollegen zeigten sich beeindruckt. «Access Hollywood»-Moderator Mario Lopez, «Terminator 2»-Star Robert Patrick und Schauspielerin Kim Fields huldigten dem Hollywood-Veteranen.

Zuletzt mit Gehstock gesehen

Dabei war Stallone zuletzt bei einem öffentlichen Auftritt noch auf einen Gehstock angewiesen. Bei den 48. Kennedy Center Honors in Washington D.C. am 7. Dezember, wo er zu den Geehrten zählte, lief der Schauspieler sichtbar vorsichtig.

Der gebürtige New Yorker hat beruflich aber ohnehin keine Zeit zum Ausruhen. Aktuell arbeitet er an der vierten Staffel der Paramount+-Serie «Tulsa King», in der er die Hauptrolle des Mafia-Capos Dwight «The General» Manfredi spielt. Ausserdem produziert er laut «Daily Mail» einen Biopic über einen «Navy-Seal-Helden» mit Alan Ritchson (43) in der Hauptrolle, der noch diesen Monat in Australien gedreht werden soll.

Seine eigene Geschichte kommt ins Kino

Parallel dazu entsteht derzeit ein Film über Stallones eigene Anfänge: In «I Play Rocky» unter der Regie von Peter Farrelly wird die turbulente Entstehungsgeschichte seines Kultfilms von 1976 erzählt. Anthony Ippolito (26) verkörpert darin den jungen Stallone. «Das Schwierigste an ‹Rocky› ist, dass ich mich bis heute aufrege, wenn ich höre, dass es ein Sportfilm ist. Das ist er nicht. Es ist eine Liebesgeschichte. Sie beginnt mit Liebe», erklärte Stallone kürzlich in der Sendung «CBS Mornings».

Privat ist Stallone seit 28 Jahren mit seiner dritten Ehefrau Jennifer Flavin (57) verheiratet. Das Paar hat drei gemeinsame Töchter: Sophia (29), Sistine (27) und Scarlet (23). Aus erster Ehe stammt sein Sohn Seargeoh (46). 2012 musste er den viel zu frühen Tod seines ältesten Sohnes verkraften: Sage starb an Herzkomplikationen. Er wurde lediglich 36 Jahre alt.



