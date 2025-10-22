Keine Lust auf Stau am Morgen? Energy-Moderatorin Anja Schäublin zeigt, wie man ihn umgeht. Sie joggt am Mittwochmorgen von Baden nach Zürich. Mit dabei ist unter anderem Sänger Remo Forrer.

1/6 Fünf Uhr morgens: Anja Schäublin macht sich bereit für ihren Lauf. Foto: Zvg

Darum gehts Energy-Moderatorin Anja Schäublin joggt 27 Kilometer von Baden ins Zürcher Studio

Remo Forrer begleitet sie und gibt eine Gesangseinlage während des Laufs

Schäublin startet um 5 Uhr morgens und braucht fast vier Stunden Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Fynn Müller People-Redaktor

Am Sonntag wird Energy-Moderatorin Anja Schäublin (25) in Luzern ihren allerersten Marathon bestreiten. Als Vorbereitung auf den grossen Lauf wählt sie am Mittwoch ein etwas anderes Verkehrsmittel. Statt sich per Auto oder ÖV fortzubewegen, joggt sie die 27 Kilometer von Baden AG zum Radio-Energy-Studio in Zürich. Die Route führt von Baden über Wettingen AG, Dietikon ZH und Schlieren ZH bis ins Zürcher Seefeld.

Immer wieder ist die Moderatorin live auf Sendung und präsentiert auch die Wettervorhersage von der Strecke aus. «Das Wetter mitten im Regen statt immer nur vom kuscheligen Studio aus zu moderieren, war irgendwie auch mal cool», sagt die Aargauerin nach ihrer Ankunft zu Blick.

Im Dunkeln gehts los

Um fünf Uhr morgens läuft Schäublin in Baden los. «Am Anfang war es unheimlich, weil ich dort alleine unterwegs und es noch stockdunkel war, vor allem in den Waldpassagen», schildert sie. Immerhin sei es dort noch trocken gewesen. «Ab Wipkingen hat es voll angefangen zu schütten.»

Es ist bereits das zweite Mal, dass Schäublin von Baden ins Büro joggt. Beim ersten Mal brauchte sie rund drei Stunden. Dieses Mal sind es fast vier Stunden, weil sie unterwegs unter anderem den Schweizer Sänger Remo Forrer (24) in Empfang nimmt.

Unterstützung von prominenten Gästen

Der ehemalige Schweizer ESC-Teilnehmer begleitet die Moderatorin auf einem Teil der Strecke. «Ich war vor einem Jahr das letzte Mal im Gym», sagt Forrer zu ihr. Trotzdem zeigt sich der Ostschweizer fit genug, um während des Laufs noch eine Gesangseinlage für die Hörerinnen und Hörer von Energy zu geben. Daneben wird Schäublin von Micro-Sport-Influencer Manuel Meier begleitet, der die Aktion auf seinen Social-Media-Accounts dokumentiert.

Eigentlich hätte noch ein dritter Gast mitrennen sollen: der Zürcher Rapstar Eaz (32). «Leider hat er mir frühmorgens eine Nachricht geschickt, dass er nicht dabei sein kann», sagt die Moderatorin. Der Grund: Eaz findet frühmorgens kein Uber-Taxi, das ihn zur gewünschten Stelle bringt. «Ich habe 40 Minuten auf ein Uber gewartet», schreibt er der Aargauerin.

Und was nimmt sich Schäublin für ihren Premieren-Marathon am Sonntag vor? «Ich will die 42 Kilometer einfach schaffen. Die Zeit ist mir egal.»