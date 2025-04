Am Donnerstagmorgen um 6 Uhr startet die grosse «ESC Riesenticket-Challenge» von Blick und Radio Energy – eine Ausdauerprobe der besonderen Art. Die Auserwählten treten gegeneinander an, um sich 1x2 heiss begehrte Finaltickets für den ESC 2025 in Basel zu sichern.

1/10 Derzeit wird in der Basler St. Jakobshalle die ESC-Bühne aufgebaut. Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts Blick und Radio Energy verlosen zwei begehrte ESC-Final-Tickets

Teilnehmer müssen 12 Stunden lang Challenges und Psycho-Spielchen ohne Pausen meistern

Die Challenge wird durchgehend live auf Blick.ch, Youtube, Tiktok und Instagram übertragen Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

12 Stunden hat Valentin Rufer (37) ausgeharrt, am Ende stand er als grosser Sieger der ESC-Riesenticket-Challenge von Radio Energy und Blick fest und gewinnt damit 2 der begehrten Tickets für das grosse Finale vom Eurovision Song Contest. «So geil, ich gehe an den ESC», freut sich der Mann, der in leuchtgrünen Socken den Marathontag überstand. Ob er die Glückssocken am 17.Mai mit nach Basel nimmt, weiss Rufer noch nicht. Klar ist hingegen, dass er seine Frau mit zur grossen Show nehmen wird.

Für die Tickets musste Valentin Geduld beweisen. Morgens um 6 Uhr ist die Challenge gestartet, insgesamt sieben Personen traten zur Herausforderung um die begehrtesten Eintrittskarten des Landes an. Die Aufgabe: Alle mussten mit mindestens einer Hand ein übergrosses Billet halten. Wer losläst, ist draussen. Doch auch Challenges mussten gemeistert werden.

So standen zum Beispiel Quizrunden an. Nacheinander mussten die Teilnehmenden Siegersongs vom ESC aufzählen.Aufs WC oder Rauchen durften die Teilnehmenden nur mit einem Joker, den es mit verschiedenen Aufgaben zu gewinnen gab. Mit dem Trinken von einem Limetten-Tabasco-Show oder beim Ausharren auf einem Bein beispielsweise. Um die Zeit zu vertreiben, wurden die Kandidatinnen und Kandidaten mit einem Laubbläser oder Sportübungen bei Laune gehalten. Blick-Moderator Reto Scherrer (49) griff sogar zur Schere und Schnitt den Teilnehmenden Haare ab. Und sogar eine Tätowiererin kam vorbei.

Am Ende standen sich drei Finalisten am grossen Ticket gegenüber: Jennyfer Wick (34), Denis Murseli (27) und Valentin Rufer mussten sich in einem Bällelispiel messen. Für letzteren hat sich die ganze Mühe gelohnt und das Glück war auf seiner Seite. «Ich freue mich auf eine Hammershow in Basel», sagt er zufrieden und sichtlich emotional. Auch Zwillingsmami Jennyfer, die bis zuletzt gegen Valentin spielte, durfte sich über einen Trostpreis freuen - sie geht zur Preview Show und überlässt dem drittplatzierten Denis Tickets für die Halbfinal-Preview-Show.

17:09 Uhr Die Highlights vom Nachmittag 0:36 Katzenmusik bei der Challenge: Reto spielt «Alli mini Entli» auf der Geige vor 12 Minuten vor 12 Minuten Jetzt fliessen die Tränen. Bei allen. Bei mir, bei Jenny, bei Nemo, bei Fabian und bei Reto. Es war der Wahnsinn. Die letzten 12 Stunden haben uns – und vor allen den Kandidaten – alles abverlangt. vor 14 Minuten vor 14 Minuten VALENTIN HOLT SICH DEN SIEG!!!! Jenny verschiesst, Valentin fährt an den ESC!!! vor 15 Minuten vor 15 Minuten Valentin? Valentin? Hat ihn schon wieder. DINGSBUMS. vor 16 Minuten vor 16 Minuten Und Jenny? AUCH SIE SCHAFFT ES. UN-FASS-BAR! Mein Puls, Sami-Täter, mein Puls! vor 18 Minuten vor 18 Minuten Valentin ist langsam genervt – und macht weiter UND ER HAT IHN SCHON WIEDER! vor 18 Minuten vor 18 Minuten Hier ärgert sich Dennis übers DINGSBUMS-Aus 0:12 Weiterer Kandidat raus: Dennis ärgert sich nach Ballspiel-Aus vor 19 Minuten vor 19 Minuten Jetzt wieder Jenny SIE HAT DAS DINGSBUMS!!! (Es heisst übrigens «Fangballspiel», danke an Kollegin Angela Rosser!) vor 21 Minuten vor 21 Minuten Es ist jetzt wie beim Penaltyschiessen Unfassbar. ICH BRAUCH DEM SAMI-TÄTER! vor 21 Minuten vor 21 Minuten Jetzt ist Valentin wieder dran UND ER HAT IHN!!! vor 22 Minuten vor 22 Minuten JENNY HAT IHN! JENNY FÄNGT DAS DINGSBUMS!!!!1111!!! Weitere Einträge laden

2:00 Bundesstadt, Sprache, Promis: Blick testet Schweiz-Wissen der ESC-Kandidaten