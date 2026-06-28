Beim «Schlagerbooom Open Air» von Florian Silbereisen am Samstagabend machte nicht nur der Abschied von Sängerin Michelle von sich reden, sondern auch der Gastgeber und Beatrice Egli. Sind sie nun ein Paar, oder nicht? Die Fans sind auf jeden Fall langsam genervt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Florian Silbereisen und Beatrice Egli heizen gestern beim «Schlagerbooom» Gerüchte an

Eglis Schuhe zeigen ein B und F, Fans spekulieren über Liebesbotschaft

Silbereisen flirtet auch mit Maite Kelly, sorgt für Lacher im Publikum

Silja Anders Redaktorin People

Es ist ein ewiges Thema: Sind Beatrice Egli (38) und Florian Silbereisen (44) nun ein Paar, oder nicht? Immer wieder kommen die Gerüchte auf, die beiden flirten bei Shows und gemeinsamen Auftritten, was das Zeug hält. Doch wenn es um Klarheit geht, halten sich die beiden bedeckt und lächeln immer nur verschmitzt.

Beim «Schlagerbooom» am Samstagabend, moderiert von Florian Silbereisen, ging das Spiel wieder von vorn los. Silbereisen und Egli gehen auf einer Schaukel auf Kuschelkurs, in einer Szene wird sogar ein Kuss angedeutet. Ob sich die Lippen wirklich berühren, ist allerdings nicht klar, denn Eglis Haare verdecken den entscheidenden Moment.

«Das wissen nur wir»

Immer wieder schauen sich die beiden strahlend an und tauschen vielsagende Blicke aus. Was diese Blicke wirklich bedeuten, wissen nur sie – ganz nach dem Motto ihres Duetts «Das wissen nur wir». Ein Detail sticht vielen Fans aber zusätzlich ins Auge. Als Egli und Silbereisen gemeinsam auf der Schaukel sitzen, kann man an Eglis Schuhsohlen ein B und ein F erkennen. Später verrät sie auf Instagram, dass diese Buchstaben natürlich für Beatrice und Florian stünden. Liebesbotschaft oder lustiger Gag? Man weiss es nicht. Das Duo spielt einmal mehr mit den Gerüchten um eine mögliche Liebelei.

So langsam sind einige Fans jedoch genervt. «Egli und Silbereisen sind wahrscheinlich schon seit drei Jahren glücklich verheiratet», schreibt ein User sarkastisch auf X. Ein anderer meint: «Florian Silbereisen und Beatrice Egli ein Paar? Auf jeden Fall ein guter Schachzug und gutes Marketing bei den Schuhen – von Beatrice Egli das B und F für Florian Silbereisen.» Ein dritter merkt an: «Künstlerin aus der Schweiz, die geheime Freundin von Florian Silbereisen – Beatrice Egli.»

Auch Maite Kelly flirtet ordentlich

Nicht nur Beatrice Egli geht mit Florian Silbereisen voll auf Flirtkurs. Auch Maite Kelly (46), die als Gast auftrat, baggerte, was das Zeug hielt. Nach ihrem Song «Uh La La (Die Nacht war heiss)» fragte Silbereisen Kelly, ob sie den Song selbst geschrieben habe. Sie bejahrt und gibt als Info noch dazu, dass der Song um drei Uhr nachts entstanden sei. «Ich könnte nachts gar nichts – ausser ein bisschen schnarchen», erwidert Florian Silbereisen. Eine willkommene Vorlage für Maite Kelly, die direkt deklariert: «Bei mir kämst du auch nicht zum Schlafen, du armes Ding.»