Für ihren Gesang ist Beatrice Egli längst bekannt. Nun will sich die Schweizerin auch als Schauspielerin beweisen. Für «Die Landarztpraxis – Team Sonnenhof» schlüpft sie in ihre erste fiktionale Rolle.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Beatrice Egli spielt in «Die Landarztpraxis – Team Sonnenhof» mit

Sie verkörpert Céline Huber, eine Schweizerin mit geheimnisvoller Vergangenheit

Die Serie startet am 29. Juni auf Sat.1 und Joyn

Ihre Talente als Sängerin, Moderatorin und Entertainerin hat Beatrice Egli (37) bereits mehrfach unter Beweis gestellt. Aber wie ist es um ihr schauspielerisches Können bestellt, wenn sie nicht sich selbst verkörpert? Das wird die Schweizerin bald in mehreren Folgen der Sat.1- und Joyn-Serie «Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof» zeigen.

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Für ihren Gastauftritt schlüpft Egli in die Rolle der Schweizerin Céline Huber, die im Sonnenhof in Weilhausen Lilli Lamminger (Pina Kühr, 39) überrascht. Zusammen hatten die beiden Frauen eine Hotelfach-Ausbildung gemacht und sich während dieser Zeit zu guten Freundinnen entwickelt. Weiter heisst es in der Rollenbeschreibung des Senders, dass sich Céline mit ihrer herzlichen Art umgehend beliebt bei allen im Ort macht. Einzig Lilli fällt demnach auf, dass «hinter dem strahlenden Lächeln ihrer Freundin mehr steckt». Warum ist Céline wirklich nach Weilhausen gekommen?

Sie freut sich, mal in eine andere Rolle schlüpfen zu dürfen

Für Egli stellt vor allem die Tatsache, mit Céline Huber eine fiktionale Person zu verkörpern, eine willkommene Abwechslung dar. Bislang habe sie «immer als ich selbst» vor die Kamera treten dürfen, etwa bei Gastrollen in «Sturm der Liebe» oder «Unter uns». «Nun die Möglichkeit zu haben, eine Figur zu verkörpern und in eine neue Rolle einzutauchen, ist für mich etwas ganz Besonderes.» Mit grossem Respekt habe sie sich dieser Herausforderung gestellt, die ihr zugleich «unglaublich viel Freude bereitet» hat.

Auch auf Instagram spricht sie über ihr neues Projekt. «Ich darf eine Gastrolle in der Serie ‹Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof› übernehmen und freue mich riesig auf das neue Abenteuer, an dem ich euch endlich teilhaben lassen kann», so die Schwyzerin.

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Die neue Serie «Die Landarztpraxis – Team Sonnenhof» startet am 29. Juni in Sat.1 sowie auf Joyn. Es handelt sich dabei um einen Ableger der Hauptserie «Die Landarztpraxis», die seit 2023 ausgestrahlt wird. Wann Egli für «Team Sonnenhof» ihren grossen Auftritt hinlegt, der sich über mehrere Episoden erstreckt, ist noch nicht mitgeteilt worden. Hierzu heisst es von Senderseiten lediglich, dass ihre Folgen «im Spätsommer» zu sehen sein werden.