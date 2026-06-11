Beatrice Egli ist voller Vorfreude für die WM

Stars wie Oliver Pocher und David Beckham zeigen ihre Vorfreude auf die am heute Donnerstag startende WM auf Instagram. Auch Beatrice Egli ist schon voll im Fussballfieber, auch wenn die Schweiz noch zwei Tage auf das erste Spiel warten muss.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Die 23. Fussball-WM startet heute Abend mit Mexiko gegen Südafrika

Beatrice Egli fiebert mit: Schweizer Trikot, Jubelpose und motivierende Worte

Oliver Pocher teilt WM-Erinnerungen, David Beckham wirbt für Unicef-Projekte

Saskia Schär Redaktorin People

Um 21 Uhr heute Donnerstagabend wird die 23. WM angepfiffen. Wie bereits 2010 werden sich im Eröffnungsspiel Mexiko und Südafrika gegenüberstehen. Die Schweiz absolviert ihren ersten Einsatz zwar erst am Samstagabend gegen Katar, was Beatrice Egli (37) aber nicht davon abhält, bereits jetzt vom Fussballfieber gepackt zu sein.

«Mir träumet hüt riesegross. Dä Kopf isch frei und wolkalos – denn heute beginnt die WM – und damit eine Zeit voller Emotionen, Hoffnung und grosser Momente!», schreibt die Schwyzerin zu einer Bildergalerie, in der sie im Schweizer Trikot posiert und sich bereits in Jubelpose begibt. «Es sind genau diese Augenblicke, die uns verbinden: gemeinsam jubeln, mitfiebern und an Träume glauben. Denn: ‹Wenn dra glaubsch, ja, denn chunts au so›», so die Sängerin weiter.

Egli freut sich auf «spannende Spiele, faire Begegnungen und ganz viele Gänsehautmomente» und eine WM, die «begeistert und unvergessliche Erinnerungen schenkt!». Ihren Post schliesst sie mit motivierenden Worten für die Schweizer Nationalmannschaft. «Hopp Schwiiz, auf dass eure Zyt zum Heicho noch in weiter Ferne liegt.»

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Eine neue WM – eine neue Chance

Egli ist dabei bei weitem nicht der einzige Promi, der sich auf den Start der Fussballweltmeisterschaft freut. «Es ist endlich soweit! Eine neue WM eine neue Chance», schreibt Oliver Pocher (48) zu einer Fotoreihe auf Instagram. Auf einem der Bilder posiert er gemeinsam mit seinen jüngsten Kindern im Deutschland-Trikot vor dem Eiffelturm. Das Foto dürfte am vergangenen Wochenende entstanden sein, als er bei den French Open den Sieg von Alexander Zverev (29) bezeugen konnte.

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Ein weiteres Foto zeigt den Komiker gemeinsam mit dem deutschen Fussballspieler Mario Götze (34) und dem WM-Pokal vermutlich im Jahr ihres Weltmeistertitelgewinnes 2014. «Auch wenn hier der ein oder andere noch nicht in WM-Stimmung ist, sie wird kommen … am besten mit Erfolg … wie vor 12 Jahren in Brasilien! Auf geht's», meint Pocher dazu.

David Beckham (51) verknüpft den WM-Start mit seiner Tätigkeit für Unicef und dem Internationalen Tag des Spielens. So ist er seinem Instagram-Beitrag nicht nur als junger Bub im Fussballtrikot zu sehen, sondern auch als erwachsener Mann beim Cricketspielen und Bauklötzebauen. «Die Weltmeisterschaft ist das Beste, was der Fussball zu bieten hat, aber für mich begann alles mit dem Spielen mit meinem Vater und meinen Freunden dort, wo ich aufgewachsen bin», schreibt Beckham zu den Fotos. «Das ist etwas, wozu jedes Kind Zugang haben sollte ... Bitte schliesst euch mir und Unicef an und setzt euch für sichere Orte für alle ein, egal wo auf der Welt sie sich befinden», so der vierfache Vater.

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