Die WM 2026 bricht alle Rekorde: Mit 48 Teams und 104 Spielen wird es die grösste Fussball-WM der Geschichte. Aber es wird wohl auch die irrste und die wildeste. Blick-Sportchef Emanuel Gisi stellt die Fragen, die die nächsten Wochen prägen werden.

Emanuel Gisi Sportchef

1 So viele Teams und Spiele wie noch nie: Ist das noch Weltmeisterschaft oder schon Weltausstellung?

2 An der EM scheiterten wir im Viertelfinal knapp an England. Wann ist dieses Turnier für die Nati ein Erfolg?

3 Sind Trump und Infantino eigentlich immer noch Freunde?

4 Dürfen Fans aus Senegal, Haiti, Schottland jetzt legal ins Stadion?

5 Ist es noch eine WM, wenn der beste afrikanische Schiri nicht einreisen darf?

0:51 USA verweigerte Einreise: Abgewiesener WM-Schiri aufmunternd empfangen

6 Und was sagt das über dieses Turnier aus?

7 Hat sich das Einschmeicheln von Infantino bei Trump denn gar nicht gelohnt?

8 Messi und Ronaldo spielen zum sechsten Mal an einer WM. Können wir diesen letzten Tanz geniessen, ohne Debatten zu führen, wer der Grössere ist? (Antwort: Messi.)

9 Hat Granit Xhaka die Nati mit seinem Alarm rechtzeitig aufgeweckt?

10 Wie passt der Doppeladler zum Fokus-Aufruf des Schweizer Captains?

0:21 Bei Besuch im Baseball-Stadion: Xhaka und Rodriguez posieren mit Doppeladler

11 Neymar ist wieder da. Comeback oder Abschiedsvorstellung?

12 Diomande, Doué, Paz, Rayan, Manzambi – wessen Stern geht bei dieser WM so richtig auf?

13 Warum ist ein Ticket für ein Gruppenspiel zwischen zwei Aussenseitern in New Jersey teurer als eins für den Champions-League-Final in Budapest?

14 Was wäre eigentlich ein fairer Eintrittspreis für ein WM-Spiel?

15 Bei welcher WM haben wir zuletzt komplett leere Sitzplatzsektoren gesehen?

16 Brasilien hat seit 2002 keinen Titel mehr geholt. Wie lange sind die noch Rekordweltmeister (5 Titel)?

17 In welches Kommunikations-Fettnäpfchen stolpert der deutsche Bundestrainer Nagelsmann als Nächstes?

18 Is it coming home?

19 Und wo ist home, wenn England einen deutschen Nationaltrainer hat?

20 Kennt unsere Fussball-Nati eigentlich die «W. Nuss vo Bümpliz»?

0:27 Party nach Final-Einzug: Nati-Fans singen «W. Nuss vo Bümpliz»

21 Wenn acht von zwölf Gruppendritten weiterkommen: Wozu braucht man dann überhaupt Gruppen?

22 Jordanien, Kap Verde, Usbekistan und Curaçao sind erstmals dabei. Eigentlich doch schön, diese Underdog-Geschichten, oder?

23 Sehen wir an den Iran-Spielen mehr iranische oder mehr persische Flaggen?

24 SFV und DFB haben den Steuerrechner angeworfen und warnen: Wer nicht in den Halbfinal kommt, droht rote Zahlen zu schreiben. Wer zahlt am Ende die Rechnung?

25 Könnt ihr in vier Jahren bitte wieder mal dabei sein, liebe Azzurri?

26 Ronaldo, Mbappé, Yamal – wenn einer dieser Stars in der Hitze kollabiert: Wer trägt die Verantwortung?

27 Ist Gianni Infantino der mächtigste Schweizer auf dem Planeten oder nur der dreisteste?

28 Wie lange dauert es, bis die ganze Welt weiss, dass New Yorks Bürgermeister Mamdani ein grosser Fussballfan ist?

29 Wie wird Trump das gefallen?

30 Wird auch während der WM die härteste Kritik an den Nati-Leistungen auf SRF vom Nati-Captain kommen?

31 Ist Schneckerl Prohaska eigentlich immer noch Experte beim ORF?

32 Ist es wahr, dass die Kanadier sich als klarer Gruppenfavorit sehen?

33 Ist es unfair, dass vor WM-Beginn alle über Trump und die USA reden, während die WM auch im fussballverrückten Mexiko stattfindet?

34 Womit geht uns Argentinien-Goalie Emiliano Martinez dieses Jahr auf den Keks?

35 Marokko war vor vier Jahren im Halbfinal. Wann stellt Afrika endlich den Weltmeister?

36 Vor einem Jahr hatte Juve während der Klub-WM einen Peinlich-Auftritt im Oval Office. Welches Nationalteam muss 2026 bei Trump antraben?

37 Werden wir Kylian Mbappé bei der Arbeit gegen den Ball erwischen?

38 Überhaupt, die Franzosen: Lässt sie Deschamps diesmal wenigstens ab und zu mal schön spielen?

39 Wie lange dauert es diesmal, bis ein internationales Medium Murat Yakin zum bestaussehendsten Trainer der WM wählt?

40 Welchen taktischen Kniff lässt sich Yakin diesmal einfallen?

41 Gibt es wirklich keine Chance mehr, Alvyn Sanches nachzunominieren?

42 Haaland, Ödegaard, Nusa und Bobb: Sind die Norweger die neuen Belgier?

43 Fällt an dieser WM in 104 Matches von der 22. bis zur 25. Minute kein einziges Tor – weil dann immer Trinkpause ist?

44 Und warum wird die Zeit dann nicht einfach angehalten?

45 Bei einem Blitz im Umkreis von 13 Kilometern rund ums Stadion muss ein WM-Spiel automatisch für 30 Minuten unterbrochen werden. Werden wir ein Spiel haben, das die ganze Nacht dauert?

46 Wer misst diese Kilometer so genau?

47 Unendliche Weiten: Die WM 2026 wird rund doppelt so viele Emissionen produzieren wie eine durchschnittliche WM bisher. Nachhaltigkeit war gestern, oder?

48 Wenn am 19. Juli der Weltmeister feststeht: Werden wir sagen, es war gross?