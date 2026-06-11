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48 brennende Fragen zur extremsten WM aller Zeiten!

Die WM 2026 bricht alle Rekorde: Mit 48 Teams und 104 Spielen wird es die grösste Fussball-WM der Geschichte. Aber es wird wohl auch die irrste und die wildeste. Blick-Sportchef Emanuel Gisi stellt die Fragen, die die nächsten Wochen prägen werden.
Publiziert: 01:00 Uhr
|
Aktualisiert: vor 26 Minuten
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Emanuel GisiSportchef
1

So viele Teams und Spiele wie noch nie: Ist das noch Weltmeisterschaft oder schon Weltausstellung?

2

An der EM scheiterten wir im Viertelfinal knapp an England. Wann ist dieses Turnier für die Nati ein Erfolg?

3

Sind Trump und Infantino eigentlich immer noch Freunde?

Donald Trump (l.) und Gianni Infantino während der WM-Auslosung im Dezember 2025.
Foto: AP
4

Dürfen Fans aus Senegal, Haiti, Schottland jetzt legal ins Stadion?

5

Ist es noch eine WM, wenn der beste afrikanische Schiri nicht einreisen darf?

Abgewiesener WM-Schiri aufmunternd empfangen
0:51
USA verweigerte Einreise:Abgewiesener WM-Schiri aufmunternd empfangen
6

Und was sagt das über dieses Turnier aus?

7

Hat sich das Einschmeicheln von Infantino bei Trump denn gar nicht gelohnt?

8

Messi und Ronaldo spielen zum sechsten Mal an einer WM. Können wir diesen letzten Tanz geniessen, ohne Debatten zu führen, wer der Grössere ist? (Antwort: Messi.)

Lionel Messi tritt mit Titelverteidiger Argentinien zu seiner sechsten WM an.
Foto: FIFA via Getty Images
9

Hat Granit Xhaka die Nati mit seinem Alarm rechtzeitig aufgeweckt?

10

Wie passt der Doppeladler zum Fokus-Aufruf des Schweizer Captains?

Xhaka und Rodriguez posieren mit Doppeladler
0:21
Bei Besuch im Baseball-Stadion:Xhaka und Rodriguez posieren mit Doppeladler
11

Neymar ist wieder da. Comeback oder Abschiedsvorstellung?

12

Diomande, Doué, Paz, Rayan, Manzambi – wessen Stern geht bei dieser WM so richtig auf?

Johan Manzambis Stern könnte an dieser WM aufgehen.
Foto: TOTO MARTI
13

Warum ist ein Ticket für ein Gruppenspiel zwischen zwei Aussenseitern in New Jersey teurer als eins für den Champions-League-Final in Budapest?

14

Was wäre eigentlich ein fairer Eintrittspreis für ein WM-Spiel?

15

Bei welcher WM haben wir zuletzt komplett leere Sitzplatzsektoren gesehen?

16

Brasilien hat seit 2002 keinen Titel mehr geholt. Wie lange sind die noch Rekordweltmeister (5 Titel)?

Brasiliens Fans warten seit 24 Jahren auf den nächsten WM-Titel.
Foto: AFP
17

In welches Kommunikations-Fettnäpfchen stolpert der deutsche Bundestrainer Nagelsmann als Nächstes?

18

Is it coming home?

19

Und wo ist home, wenn England einen deutschen Nationaltrainer hat?

20

Kennt unsere Fussball-Nati eigentlich die «W. Nuss vo Bümpliz»?

Gänsehaut-Moment – Nati-Fans singen «W. Nuss vo Bümpliz»
0:27
Party nach Final-Einzug:Nati-Fans singen «W. Nuss vo Bümpliz»
21

Wenn acht von zwölf Gruppendritten weiterkommen: Wozu braucht man dann überhaupt Gruppen?

22

Jordanien, Kap Verde, Usbekistan und Curaçao sind erstmals dabei. Eigentlich doch schön, diese Underdog-Geschichten, oder?

Curaçao ist erstmals bei der WM dabei.
Foto: AFP
23

Sehen wir an den Iran-Spielen mehr iranische oder mehr persische Flaggen?

24

SFV und DFB haben den Steuerrechner angeworfen und warnen: Wer nicht in den Halbfinal kommt, droht rote Zahlen zu schreiben. Wer zahlt am Ende die Rechnung?

25

Könnt ihr in vier Jahren bitte wieder mal dabei sein, liebe Azzurri?

Erneut findet die WM ohne Italien statt.
Foto: keystone-sda.ch
26

Ronaldo, Mbappé, Yamal – wenn einer dieser Stars in der Hitze kollabiert: Wer trägt die Verantwortung?

27

Ist Gianni Infantino der mächtigste Schweizer auf dem Planeten oder nur der dreisteste?

28

Wie lange dauert es, bis die ganze Welt weiss, dass New Yorks Bürgermeister Mamdani ein grosser Fussballfan ist?

Zohran Mamdani liebt Fussball.
Foto: keystone-sda.ch
29

Wie wird Trump das gefallen?

30

Wird auch während der WM die härteste Kritik an den Nati-Leistungen auf SRF vom Nati-Captain kommen?

31

Ist Schneckerl Prohaska eigentlich immer noch Experte beim ORF?

32

Ist es wahr, dass die Kanadier sich als klarer Gruppenfavorit sehen?

33

Ist es unfair, dass vor WM-Beginn alle über Trump und die USA reden, während die WM auch im fussballverrückten Mexiko stattfindet?

Die Mexikaner freuen sich aufs Turnier.
Foto: Getty Images
34

Womit geht uns Argentinien-Goalie Emiliano Martinez dieses Jahr auf den Keks?

35

Marokko war vor vier Jahren im Halbfinal. Wann stellt Afrika endlich den Weltmeister?

36

Vor einem Jahr hatte Juve während der Klub-WM einen Peinlich-Auftritt im Oval Office. Welches Nationalteam muss 2026 bei Trump antraben?

37

Werden wir Kylian Mbappé bei der Arbeit gegen den Ball erwischen?

Kylian Mbappé – hier mit Ball im Arm.
Foto: UEFA via Getty Images
38

Überhaupt, die Franzosen: Lässt sie Deschamps diesmal wenigstens ab und zu mal schön spielen?

39

Wie lange dauert es diesmal, bis ein internationales Medium Murat Yakin zum bestaussehendsten Trainer der WM wählt?

Stylisch unterwegs: Nati-Coach Murat Yakin.
Foto: TOTO MARTI
40

Welchen taktischen Kniff lässt sich Yakin diesmal einfallen?

41

Gibt es wirklich keine Chance mehr, Alvyn Sanches nachzunominieren?

42

Haaland, Ödegaard, Nusa und Bobb: Sind die Norweger die neuen Belgier?

Haalands Panini-Bild in Grossformat.
Foto: AFP
43

Fällt an dieser WM in 104 Matches von der 22. bis zur 25. Minute kein einziges Tor – weil dann immer Trinkpause ist?

44

Und warum wird die Zeit dann nicht einfach angehalten?

45

Bei einem Blitz im Umkreis von 13 Kilometern rund ums Stadion muss ein WM-Spiel automatisch für 30 Minuten unterbrochen werden. Werden wir ein Spiel haben, das die ganze Nacht dauert?

Das Wetter könnte zum Spielverderber werden.
Foto: imago/imagebroker
46

Wer misst diese Kilometer so genau?

47

Unendliche Weiten: Die WM 2026 wird rund doppelt so viele Emissionen produzieren wie eine durchschnittliche WM bisher. Nachhaltigkeit war gestern, oder?

48

Wenn am 19. Juli der Weltmeister feststeht: Werden wir sagen, es war gross?

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WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
0
0
0
2
Südafrika
Südafrika
0
0
0
3
Südkorea
Südkorea
0
0
0
4
Tschechien
Tschechien
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kanada
Kanada
0
0
0
2
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
0
0
0
3
Katar
Katar
0
0
0
4
Schweiz
Schweiz
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
0
0
0
2
Marokko
Marokko
0
0
0
3
Haiti
Haiti
0
0
0
4
Schottland
Schottland
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
0
0
0
2
Paraguay
Paraguay
0
0
0
3
Australien
Australien
0
0
0
4
Türkei
Türkei
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
0
0
0
2
Curacao
Curacao
0
0
0
3
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
0
0
0
4
Ecuador
Ecuador
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
0
0
0
2
Japan
Japan
0
0
0
3
Schweden
Schweden
0
0
0
4
Tunesien
Tunesien
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
0
0
0
2
Ägypten
Ägypten
0
0
0
3
Iran
Iran
0
0
0
4
Neuseeland
Neuseeland
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
0
0
0
2
Kap Verde
Kap Verde
0
0
0
3
Saudi Arabien
Saudi Arabien
0
0
0
4
Uruguay
Uruguay
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
0
0
0
2
Senegal
Senegal
0
0
0
3
Irak
Irak
0
0
0
4
Norwegen
Norwegen
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
0
0
0
2
Algerien
Algerien
0
0
0
3
Österreich
Österreich
0
0
0
4
Jordanien
Jordanien
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
0
0
0
2
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
0
0
0
3
Usbekistan
Usbekistan
0
0
0
4
Kolumbien
Kolumbien
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
0
0
0
2
Kroatien
Kroatien
0
0
0
3
Ghana
Ghana
0
0
0
4
Panama
Panama
0
0
0
K.o.-Phase
In diesem Artikel erwähnt
Panama
Panama
Ghana
Ghana
Kroatien
Kroatien
England
England
DR Kongo
DR Kongo
Kolumbien
Kolumbien
Usbekistan
Usbekistan
Portugal
Portugal
Algerien
Algerien
Jordanien
Jordanien
Argentinien
Argentinien
Österreich
Österreich
Irak
Irak
Senegal
Senegal
Norwegen
Norwegen
Frankreich
Frankreich
Uruguay
Uruguay
Saudi-Arabien
Saudi-Arabien
Spanien
Spanien
Neuseeland
Neuseeland
Iran
Iran
Ägypten
Ägypten
Belgien
Belgien
Tunesien
Tunesien
Japan
Japan
Schweden
Schweden
Holland
Holland
Curaçao
Curaçao
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
Ecuador
Ecuador
Deutschland
Deutschland
Australien
Australien
USA
USA
Paraguay
Paraguay
Türkei
Türkei
Haiti
Haiti
Schottland
Schottland
Marokko
Marokko
Brasilien
Brasilien
Katar
Katar
Kanada
Kanada
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
Schweiz
Schweiz
Südkorea
Südkorea
Südafrika
Südafrika
Mexiko
Mexiko
Tschechien
Tschechien
WM 2026
WM 2026
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        Panama
        Panama
        Ghana
        Ghana
        Kroatien
        Kroatien
        England
        England
        DR Kongo
        DR Kongo
        Kolumbien
        Kolumbien
        Usbekistan
        Usbekistan
        Portugal
        Portugal
        Algerien
        Algerien
        Jordanien
        Jordanien
        Argentinien
        Argentinien
        Österreich
        Österreich
        Irak
        Irak
        Senegal
        Senegal
        Norwegen
        Norwegen
        Frankreich
        Frankreich
        Uruguay
        Uruguay
        Saudi-Arabien
        Saudi-Arabien
        Spanien
        Spanien
        Neuseeland
        Neuseeland
        Iran
        Iran
        Ägypten
        Ägypten
        Belgien
        Belgien
        Tunesien
        Tunesien
        Japan
        Japan
        Schweden
        Schweden
        Holland
        Holland
        Curaçao
        Curaçao
        Elfenbeinküste
        Elfenbeinküste
        Ecuador
        Ecuador
        Deutschland
        Deutschland
        Australien
        Australien
        USA
        USA
        Paraguay
        Paraguay
        Türkei
        Türkei
        Haiti
        Haiti
        Schottland
        Schottland
        Marokko
        Marokko
        Brasilien
        Brasilien
        Katar
        Katar
        Kanada
        Kanada
        Bosnien und Herzegowina
        Bosnien und Herzegowina
        Schweiz
        Schweiz
        Südkorea
        Südkorea
        Südafrika
        Südafrika
        Mexiko
        Mexiko
        Tschechien
        Tschechien
        WM 2026
        WM 2026