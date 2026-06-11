Die Ansage von Nati-Trainer Murat Yakin war klar: «Ausgang ist nicht erlaubt», sagte der 51-Jährige vor dem Abflug in Richtung USA. Doch nun liegt Blick ein Video vor, das mehrere Nati-Stars im VIP-Bereich des Nachtclubs Nova zeigt, einer der angesagtesten Adressen in San Diego. Das Video soll vom Samstagabend stammen, als der französische Star-DJ Malaa dort aufgelegt hat und die Nati-Spieler zuvor bereits beim Baseball-Besuch im Stadion der San Diego Padres gesehen worden waren.
Haben die Spieler also mit ihrem Besuch im Nova Club gegen die Regeln des Nati-Trainers verstossen? Nein, heisst es beim Schweizerischen Fussballverband. Vor dem Australien-Spiel am Samstagmittag habe der Nati-Trainer spontan angekündigt, allen Spielern am Abend freizugeben. Das Ziel: Nach zwei Wochen intensiver Vorbereitung einen Moment lang abschalten und den Kopf etwas lüften.
Auch Staff-Mitglieder feierten im Gaslamp-Bezirk
Auch die eher enttäuschende Leistung beim 1:1 gegen Australien sowie die anschliessende Brandrede von Captain Granit Xhaka änderten nichts daran, dass die Spieler ihren Abend komplett frei gestalten durften.
Nach einem gemeinsamen Abendessen im Teamhotel ging es für die Mannschaft zum Baseball und anschliessend tauchten zumindest Teile der Spieler ins Nachtleben Kaliforniens ein. Auch Mitglieder des Staffs haben laut Blick-Informationen den freien Abend in vollen Zügen genossen, im Stadtteil Little Italy gegessen und sind danach ebenfalls in den bekannten Party-Bezirk Gaslamp weitergezogen, wo sich auch der Nova Club befindet.
Richtig lang wurde die Nacht allerdings nicht. Wie in Kalifornien aufgrund der Gesetzeslage üblich, müssen fast alle Nachtclubs und Bars um 2 Uhr morgens schliessen. Am Sonntag nach dem Ausgang standen für das Team lediglich das Auslaufen sowie der Fifa-Medientag auf dem Programm, bei dem Mannschafts- und Spielerfotos für die WM gemacht wurden.
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Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
0
0
0
2
Südafrika
0
0
0
3
Südkorea
0
0
0
4
Tschechien
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kanada
0
0
0
2
Bosnien und Herzegowina
0
0
0
3
Katar
0
0
0
4
Schweiz
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
0
0
0
2
Marokko
0
0
0
3
Haiti
0
0
0
4
Schottland
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
0
0
0
2
Paraguay
0
0
0
3
Australien
0
0
0
4
Türkei
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
0
0
0
2
Curacao
0
0
0
3
Elfenbeinküste
0
0
0
4
Ecuador
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
0
0
0
2
Japan
0
0
0
3
Schweden
0
0
0
4
Tunesien
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
0
0
0
2
Ägypten
0
0
0
3
Iran
0
0
0
4
Neuseeland
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
0
0
0
2
Kap Verde
0
0
0
3
Saudi Arabien
0
0
0
4
Uruguay
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
0
0
0
2
Senegal
0
0
0
3
Irak
0
0
0
4
Norwegen
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
0
0
0
2
Algerien
0
0
0
3
Österreich
0
0
0
4
Jordanien
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
0
0
0
2
Demokratische Republik Kongo
0
0
0
3
Usbekistan
0
0
0
4
Kolumbien
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
0
0
0
2
Kroatien
0
0
0
3
Ghana
0
0
0
4
Panama
0
0
0