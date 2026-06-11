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Nati-Stars feiern in Club in San Diego
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Kurz vor WM-Auftakt:Nati-Stars feiern in Club in San Diego

Coach Yakin gab grünes Licht
Hier feiern die Nati-Stars nach Australien-Remis im Nachtclub

Die Nati-Spieler bekamen nach dem Australien-Testspiel von Murat Yakin einen freien Abend. Ein Video zeigt nun, dass die Profis nicht nur beim Baseball waren, sondern auch im angesagtesten Nachtclub San Diegos.
Publiziert: vor 42 Minuten
|
Aktualisiert: vor 22 Minuten
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1:1 spielte die Schweizer Nati im letzten Test gegen Australien.
Foto: TOTO MARTI
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Blick Sportdesk

Die Ansage von Nati-Trainer Murat Yakin war klar: «Ausgang ist nicht erlaubt», sagte der 51-Jährige vor dem Abflug in Richtung USA. Doch nun liegt Blick ein Video vor, das mehrere Nati-Stars im VIP-Bereich des Nachtclubs Nova zeigt, einer der angesagtesten Adressen in San Diego. Das Video soll vom Samstagabend stammen, als der französische Star-DJ Malaa dort aufgelegt hat und die Nati-Spieler zuvor bereits beim Baseball-Besuch im Stadion der San Diego Padres gesehen worden waren.

Haben die Spieler also mit ihrem Besuch im Nova Club gegen die Regeln des Nati-Trainers verstossen? Nein, heisst es beim Schweizerischen Fussballverband. Vor dem Australien-Spiel am Samstagmittag habe der Nati-Trainer spontan angekündigt, allen Spielern am Abend freizugeben. Das Ziel: Nach zwei Wochen intensiver Vorbereitung einen Moment lang abschalten und den Kopf etwas lüften.

Auch Staff-Mitglieder feierten im Gaslamp-Bezirk

Auch die eher enttäuschende Leistung beim 1:1 gegen Australien sowie die anschliessende Brandrede von Captain Granit Xhaka änderten nichts daran, dass die Spieler ihren Abend komplett frei gestalten durften.

Nach einem gemeinsamen Abendessen im Teamhotel ging es für die Mannschaft zum Baseball und anschliessend tauchten zumindest Teile der Spieler ins Nachtleben Kaliforniens ein. Auch Mitglieder des Staffs haben laut Blick-Informationen den freien Abend in vollen Zügen genossen, im Stadtteil Little Italy gegessen und sind danach ebenfalls in den bekannten Party-Bezirk Gaslamp weitergezogen, wo sich auch der Nova Club befindet.

Richtig lang wurde die Nacht allerdings nicht. Wie in Kalifornien aufgrund der Gesetzeslage üblich, müssen fast alle Nachtclubs und Bars um 2 Uhr morgens schliessen. Am Sonntag nach dem Ausgang standen für das Team lediglich das Auslaufen sowie der Fifa-Medientag auf dem Programm, bei dem Mannschafts- und Spielerfotos für die WM gemacht wurden.

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WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
0
0
0
2
Südafrika
Südafrika
0
0
0
3
Südkorea
Südkorea
0
0
0
4
Tschechien
Tschechien
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kanada
Kanada
0
0
0
2
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
0
0
0
3
Katar
Katar
0
0
0
4
Schweiz
Schweiz
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
0
0
0
2
Marokko
Marokko
0
0
0
3
Haiti
Haiti
0
0
0
4
Schottland
Schottland
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
0
0
0
2
Paraguay
Paraguay
0
0
0
3
Australien
Australien
0
0
0
4
Türkei
Türkei
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
0
0
0
2
Curacao
Curacao
0
0
0
3
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
0
0
0
4
Ecuador
Ecuador
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
0
0
0
2
Japan
Japan
0
0
0
3
Schweden
Schweden
0
0
0
4
Tunesien
Tunesien
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
0
0
0
2
Ägypten
Ägypten
0
0
0
3
Iran
Iran
0
0
0
4
Neuseeland
Neuseeland
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
0
0
0
2
Kap Verde
Kap Verde
0
0
0
3
Saudi Arabien
Saudi Arabien
0
0
0
4
Uruguay
Uruguay
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
0
0
0
2
Senegal
Senegal
0
0
0
3
Irak
Irak
0
0
0
4
Norwegen
Norwegen
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
0
0
0
2
Algerien
Algerien
0
0
0
3
Österreich
Österreich
0
0
0
4
Jordanien
Jordanien
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
0
0
0
2
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
0
0
0
3
Usbekistan
Usbekistan
0
0
0
4
Kolumbien
Kolumbien
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
0
0
0
2
Kroatien
Kroatien
0
0
0
3
Ghana
Ghana
0
0
0
4
Panama
Panama
0
0
0
K.o.-Phase
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