Am Dienstag geht die WM-Reise der Nati mit dem Flug in die USA so richtig los. Wenige Stunden davor zeigen sich Trainer Murat Yakin und Pierluigi Tami in bester Laune – und erzählen, wie das Leben der Spieler in Übersee aussehen wird.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Gut gelaunt treten Nati-Trainer Murat Yakin und Direktor Pierluigi Tami am Dienstag wenige Stunden vor der Abreise in die USA vor die Medien. Für Yakin ist klar: «Die Vorfreude ist da!» Und Tami blickt zufrieden auf das bisherige Camp zurück: «Die erste Woche haben wir sehr gut genutzt, so wie vorgesehen. Nun haben wir auch in den USA noch genug Zeit für eine perfekte Vorbereitung.»

1:10 Unterschriften und Fotos: Nati nimmt sich vor WM-Reise Zeit für Fans

Wie diese aussehen soll, führt der Nati-Direktor in groben Zügen gleich selbst aus: «Es ist eine lange Reise, dazu kommt der Zeitunterschied. Wir haben basierend auf den Erkenntnissen aus der letztjährigen USA-Reise Empfehlungen für Schlaf und Ernährung ausgearbeitet. Schlussendlich müssen die Spieler aber auch selbst etwas spüren, was am besten für sie ist.»

Blick schickt dich an die WM in den USA! TOTO MARTI Wir verlosen eine Reise für zwei Personen zum Spiel der Schweizer Nationalmannschaft gegen Bosnien-Herzegowina am 18. Juni in Los Angeles. Im Gewinn im Wert von 20'000 Franken inbegriffen sind zwei Tickets für das WM-Spiel in der Kategorie Bronze Cat. 1 sowie Flug und zwei Hotelübernachtung. Werde jetzt teil der Blick-Community und gewinne mit etwas Glücke ein einmaliges WM-Erlebnis! TOTO MARTI Wir verlosen eine Reise für zwei Personen zum Spiel der Schweizer Nationalmannschaft gegen Bosnien-Herzegowina am 18. Juni in Los Angeles. Im Gewinn im Wert von 20'000 Franken inbegriffen sind zwei Tickets für das WM-Spiel in der Kategorie Bronze Cat. 1 sowie Flug und zwei Hotelübernachtung. Werde jetzt teil der Blick-Community und gewinne mit etwas Glücke ein einmaliges WM-Erlebnis! Mehr erfahren

Auch im Hotel selbst dürften die Spieler einige Freiheiten geniessen: «Wir haben neben den Trainings nicht viele Aktivitäten geplant und haben eine schöne Anlage, wo die Spieler auch etwas unter sich sein können. Nach den Spielen dürfen sie auch Zeit mit Familien und Freunden verbringen. Ausgang ist aber nicht erlaubt!», erklärt Yakin.

Personell kann die Nati die Reise in Vollbesetzung antreten, auch wenn Noah Okafor und Fabian Rieder noch angeschlagen sind. Beide werden laut Yakin aber in den nächsten Tagen wieder ins reguläre Mannschaftstraining einsteigen können.

Die PK mit Murat Yakin und Pierluigi Tami zum Nachlesen

Die Pressekonferenz ist beendet Alle Fragen der anwesenden Medienleute sind offenbar beantwortet worden. Damit ist auch diese Pressekonferenz beendet. Yakin über den Kontakt zu den Familien «Nach den Spielen nehmen wir uns Zeit für die Familien. Da haben wir eine Zeitspanne, um Freunde und Familie zu sehen.» Yakins Massnahmen gegen den Lagerkoller «Wir haben 1-2 Aktivitäten geplant, aber wir sollten das nicht zu sehr forcieren. Die Spieler sind gerne unter sich. Die Anlage ist gross genug, da braucht es nicht noch viele Zusatzaktivitäten. Ausgang ist aber nicht erlaubt, aber ans Meer und in die Stadt dürfen sie schon einmal.» Yakin über die Verletzungssorgen «Noah hat noch nicht trainieren können, aber er soll morgen wieder einsteigen können. Und auch Fabian Rieder ist unglücklich umgeknickt, sollte aber bald wieder mittun können.» Yakin über die Vorgaben für die Spieler «Man muss beim Flug schon etwas darauf achten, zu essen, zu trinken und sich etwas zu bewegen. Wir haben einen Plan, um den Jetlag etwas aufzuholen.» Yakin über seinen Plan während des Flugs «Ich habe einige Filme heruntergeladen. Und es gibt noch das Testspiel gegen Jordanien zum Analysieren. Langweilig wird es mir auf dem Flug also nicht – ich bin gut ausgestattet.» Nun ist Yakin auch da Der Nationaltrainer ist soeben selbst vor die Medien getreten und meint: «Es ist nicht das erste Mal. Die Vorfreude ist da. Jetzt müssen wir den Flug hinter uns bringen und gut ankommen. Dann gilt der volle Fokus der WM. Und mit der Familie kann man mit den heutigen Möglichkeiten ja noch immer in Kontakt bleiben.» Tami über die lange Reise «Ich habe das schon einige Male erlebt. Vom Zeitunterschied her ist es schon eine spezielle Reise mit neun Stunden. Vor einem Jahr waren wir in Salt Lake City, da haben wir gesehen, was es braucht. Ich selbst werde die Reise für meinen Job nutzen.» Tami spricht von Schlaf- und Ernährungsplänen «Wir haben vieles schon getestet. Es gibt Empfehlungen zu Ernährung und Schlaf. Jeder muss selbst spüren, was am besten ist, aber es gibt einen klaren Plan, ein klares Programm. Wir haben uns viel Zeit für eine perfekte Vorbereitung genommen, auch in den USA selbst.» Tami schwärmt vom Camp «Die erste Woche haben wir sehr gut genutzt, so wie programmiert. Es war eine intensive Woche. Und dann gab es auch noch eine gute Leistung zum Schluss. Es war eine gute Vorbereitungswoche.» Weitere Einträge laden

Noch näher dran an der Schweizer Nati Füge jetzt die Fussball-Nati deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen. folgen