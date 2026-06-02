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Murat Yakin über seine Regeln für die Schweizer Nati
1:00
Ist Ausgang erlaubt?Murat Yakin über seine Regeln für die Schweizer Nati

«Ausgang ist nicht erlaubt»
Nati-Coach Yakin vor Abreise in die USA

Am Dienstag geht die WM-Reise der Nati mit dem Flug in die USA so richtig los. Wenige Stunden davor zeigen sich Trainer Murat Yakin und Pierluigi Tami in bester Laune – und erzählen, wie das Leben der Spieler in Übersee aussehen wird.
Publiziert: 10:54 Uhr
|
Aktualisiert: vor 8 Minuten
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Murat Yakin zeigt sich kurz vor dem Abflug in die USA gut gelaunt: «Die Vorfreude ist da!»
Foto: TOTO MARTI
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Gian-Andri BaumgartnerRedaktor Sport

Gut gelaunt treten Nati-Trainer Murat Yakin und Direktor Pierluigi Tami am Dienstag wenige Stunden vor der Abreise in die USA vor die Medien. Für Yakin ist klar: «Die Vorfreude ist da!» Und Tami blickt zufrieden auf das bisherige Camp zurück: «Die erste Woche haben wir sehr gut genutzt, so wie vorgesehen. Nun haben wir auch in den USA noch genug Zeit für eine perfekte Vorbereitung.»

Nati nimmt sich vor WM-Reise Zeit für Fans
1:10
Unterschriften und Fotos:Nati nimmt sich vor WM-Reise Zeit für Fans

Wie diese aussehen soll, führt der Nati-Direktor in groben Zügen gleich selbst aus: «Es ist eine lange Reise, dazu kommt der Zeitunterschied. Wir haben basierend auf den Erkenntnissen aus der letztjährigen USA-Reise Empfehlungen für Schlaf und Ernährung ausgearbeitet. Schlussendlich müssen die Spieler aber auch selbst etwas spüren, was am besten für sie ist.»

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TOTO MARTI

Wir verlosen eine Reise für zwei Personen zum Spiel der Schweizer Nationalmannschaft gegen Bosnien-Herzegowina am 18. Juni in Los Angeles. Im Gewinn im Wert von 20'000 Franken inbegriffen sind zwei Tickets für das WM-Spiel in der Kategorie Bronze Cat. 1 sowie Flug und zwei Hotelübernachtung. Werde jetzt teil der Blick-Community und gewinne mit etwas Glücke ein einmaliges WM-Erlebnis!

TOTO MARTI

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Auch im Hotel selbst dürften die Spieler einige Freiheiten geniessen: «Wir haben neben den Trainings nicht viele Aktivitäten geplant und haben eine schöne Anlage, wo die Spieler auch etwas unter sich sein können. Nach den Spielen dürfen sie auch Zeit mit Familien und Freunden verbringen. Ausgang ist aber nicht erlaubt!», erklärt Yakin.

Personell kann die Nati die Reise in Vollbesetzung antreten, auch wenn Noah Okafor und Fabian Rieder noch angeschlagen sind. Beide werden laut Yakin aber in den nächsten Tagen wieder ins reguläre Mannschaftstraining einsteigen können.

Die PK mit Murat Yakin und Pierluigi Tami zum Nachlesen

vor 54 Minuten

Die Pressekonferenz ist beendet

Alle Fragen der anwesenden Medienleute sind offenbar beantwortet worden. Damit ist auch diese Pressekonferenz beendet.

vor 57 Minuten

Yakin über den Kontakt zu den Familien

«Nach den Spielen nehmen wir uns Zeit für die Familien. Da haben wir eine Zeitspanne, um Freunde und Familie zu sehen.»

vor 58 Minuten

Yakins Massnahmen gegen den Lagerkoller

«Wir haben 1-2 Aktivitäten geplant, aber wir sollten das nicht zu sehr forcieren. Die Spieler sind gerne unter sich. Die Anlage ist gross genug, da braucht es nicht noch viele Zusatzaktivitäten. Ausgang ist aber nicht erlaubt, aber ans Meer und in die Stadt dürfen sie schon einmal.»

vor 59 Minuten

Yakin über die Verletzungssorgen

«Noah hat noch nicht trainieren können, aber er soll morgen wieder einsteigen können. Und auch Fabian Rieder ist unglücklich umgeknickt, sollte aber bald wieder mittun können.»

11:08 Uhr

Yakin über die Vorgaben für die Spieler

«Man muss beim Flug schon etwas darauf achten, zu essen, zu trinken und sich etwas zu bewegen. Wir haben einen Plan, um den Jetlag etwas aufzuholen.»

11:06 Uhr

Yakin über seinen Plan während des Flugs

«Ich habe einige Filme heruntergeladen. Und es gibt noch das Testspiel gegen Jordanien zum Analysieren. Langweilig wird es mir auf dem Flug also nicht – ich bin gut ausgestattet.»

11:06 Uhr

Nun ist Yakin auch da

Der Nationaltrainer ist soeben selbst vor die Medien getreten und meint: «Es ist nicht das erste Mal. Die Vorfreude ist da. Jetzt müssen wir den Flug hinter uns bringen und gut ankommen. Dann gilt der volle Fokus der WM. Und mit der Familie kann man mit den heutigen Möglichkeiten ja noch immer in Kontakt bleiben.»

11:04 Uhr

Tami über die lange Reise

«Ich habe das schon einige Male erlebt. Vom Zeitunterschied her ist es schon eine spezielle Reise mit neun Stunden. Vor einem Jahr waren wir in Salt Lake City, da haben wir gesehen, was es braucht. Ich selbst werde die Reise für meinen Job nutzen.»

11:02 Uhr

Tami spricht von Schlaf- und Ernährungsplänen

«Wir haben vieles schon getestet. Es gibt Empfehlungen zu Ernährung und Schlaf. Jeder muss selbst spüren, was am besten ist, aber es gibt einen klaren Plan, ein klares Programm. Wir haben uns viel Zeit für eine perfekte Vorbereitung genommen, auch in den USA selbst.»

11:00 Uhr

Tami schwärmt vom Camp

«Die erste Woche haben wir sehr gut genutzt, so wie programmiert. Es war eine intensive Woche. Und dann gab es auch noch eine gute Leistung zum Schluss. Es war eine gute Vorbereitungswoche.»

Noch näher dran an der Schweizer Nati

Füge jetzt die Fussball-Nati deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen. 

WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
0
0
0
2
Südafrika
Südafrika
0
0
0
3
Südkorea
Südkorea
0
0
0
4
Tschechien
Tschechien
0
0
0
Playoffs
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kanada
Kanada
0
0
0
2
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
0
0
0
3
Katar
Katar
0
0
0
4
Schweiz
Schweiz
0
0
0
Playoffs
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
0
0
0
2
Marokko
Marokko
0
0
0
3
Haiti
Haiti
0
0
0
4
Schottland
Schottland
0
0
0
Playoffs
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
0
0
0
2
Paraguay
Paraguay
0
0
0
3
Australien
Australien
0
0
0
4
Türkei
Türkei
0
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0
Playoffs
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
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1
Deutschland
Deutschland
0
0
0
2
Curacao
Curacao
0
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0
3
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
0
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4
Ecuador
Ecuador
0
0
0
Playoffs
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
0
0
0
2
Japan
Japan
0
0
0
3
Schweden
Schweden
0
0
0
4
Tunesien
Tunesien
0
0
0
Playoffs
Gruppe G
Mannschaft
SP
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1
Belgien
Belgien
0
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0
2
Ägypten
Ägypten
0
0
0
3
Iran
Iran
0
0
0
4
Neuseeland
Neuseeland
0
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Playoffs
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
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1
Spanien
Spanien
0
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2
Kap Verde
Kap Verde
0
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3
Saudi Arabien
Saudi Arabien
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Uruguay
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0
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Playoffs
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
0
0
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2
Senegal
Senegal
0
0
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3
Irak
Irak
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4
Norwegen
Norwegen
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0
0
Playoffs
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
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1
Argentinien
Argentinien
0
0
0
2
Algerien
Algerien
0
0
0
3
Österreich
Österreich
0
0
0
4
Jordanien
Jordanien
0
0
0
Playoffs
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
0
0
0
2
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
0
0
0
3
Usbekistan
Usbekistan
0
0
0
4
Kolumbien
Kolumbien
0
0
0
Playoffs
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
0
0
0
2
Kroatien
Kroatien
0
0
0
3
Ghana
Ghana
0
0
0
4
Panama
Panama
0
0
0
Playoffs
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