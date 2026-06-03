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«Du bist magisch»
Beatrice Egli begeistert ihre Fans mit ihrem Look

Beatrice Egli begeistert ihre Fans mit einem Instagram-Rückblick zum Videodreh ihres Songs «Magisch». In einem hautengen roten Look und breitem Lächeln zeigt sich die Schwyzerin gewohnt strahlend.
Publiziert: 10:16 Uhr
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Aktualisiert: 10:19 Uhr
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Beatrice Egli liebt Zweiteiler.
Foto: imago/APress

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Beatrice Egli teilt Bilder vom Videodreh zu ihrem Song «Magisch»
  • Glitzerapplikationen und hautenge Kleidung begeistern ihre Fans auf Instagram
  • Song «Magisch» erhält begeisterte Kommentare wie «ganz bezaubernd und wunderschön»
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Saskia SchärRedaktorin People

«Kleines Throwback [Rückblick, Anm. d. Red.] zum Videodreh von ‹Magisch› für euch. Ein Song für alle Menschen, die unser Leben allein durch ihr Dasein bereichern», schreibt Beatrice Egli (37) zu einer kürzlich veröffentlichten Bilder-Galerie auf Instagram. Auf den Fotos trägt sie einen hautengen, roten Pulli, um dessen Kragen funkelnde Glitzerapplikationen wie eine Halskette liegen. Dazu kombiniert sie einen farblich passenden, ebenfalls körperanliegenden, überlangen Rock. Zwischen Ober- und Unterteil bleibt ein Streifen Bauch frei – ein Look, auf den die Sängerin immer wieder setzt.

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Vom kleinen Einblick hinter den Videodreh, dem Lied an sich und natürlich von der Interpretin und ihren Fotos selbst sind die Fans hellauf begeistert. Passend dazu sind folgende Kommentare zu lesen, die Bezug auf ihren Song «Magisch» nehmen: «Ich lieb dein Lächeln Beatrice, einfach magisch, ganz bezaubernd und wunderschön», «Du bist magisch. Danke, dass es dich gibt und du so toll bist, wie du bist», «Magisch ist soo ein schöner Song. Du bist magisch, weil du so bist, wie du bist» oder «Du bist magisch Beatrice, ich mag Dich».

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Bereits im März sorgte die Schwyzerin mit ihrem Look für Schnappatmung bei ihren Fans. Damals zeigte sie sich in einer für sie ungewohnten dunklen Lack-und-Leder-Kombination auf Instagram und posierte dabei sinnlich mit geschlossenen Augen und ihrer linken Hand unter ihrer Brust. Im Gegensatz zu jetzt handelte es sich damals jedoch nicht um einen Videodreh, sondern um ein Fotoshooting. 

Im April lancierte Egli mit der Marke Ulla Popken, die Kleider in grossen Grössen anbietet, ihre eigene Modekollektion. Die erwies sich als derart beliebt, dass die ersten Teile bereits nach kürzester Zeit vergriffen waren. Bei ihrer Kollektion zeigt sich ihre Begeisterung für Jumpsuits, Zweiteiler, bauchfrei und bequeme Kleider. 

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