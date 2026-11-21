Der deutsche Comedian Roger G. besuchte kürzlich die Schweiz. In Zürich amüsiert er sich über die hohen Preise und erklärt seiner Familie, dass sie nun so tun müssten, als wären sie reich, um nicht als Touristen aufzufallen.

Darum gehts Der deutsche Comedian Roger G. besuchte Zürich auf Tour und machte ein Video über den Wohlstand der Schweizer

Im Instagram-Video gibt er seiner Familie neue Namen und lässt sie so tun, als wären sie reich

Roger G. zählt die Schweiz zu seinen liebsten Reisezielen und schätzt die Berge

Silja Anders Redaktorin People

Kommt man aus Deutschland in die Schweiz, ist man nicht selten von den hiesigen Preisen verblüfft. Erst kürzlich fluchte der deutsche Comedian Felix Lobrecht (37) über die Zürcher Hotelpreise.

Ein Kollege Lobrechts, Roger G. (42), der mit bürgerlichem Namen Gregor Kurtz heisst, besuchte im Rahmen seiner aktuellen Tour die Schweiz und auch Zürich. Die Stadt an der Limmat zählt regelmässig zu den zehn teuersten Städten der Welt. Kein Wunder also, dass der ein oder andere Tourist bei den Preisen schon mal grosse Augen macht.

«Da schüttelt es mich richtig»

So geschockt Roger G. auch gewesen sein mag, er nahm die Sache mit Humor. Auf Instagram veröffentlichte er ein Video, wie er mit seiner Familie durch die Zürcher Innenstadt zieht. «Wir befinden uns mitten in Zürich. Ab jetzt müssen wir so tun, als wären wir reich», instruiert er seine Kinder. «Wenn ich einen Schuh sehe unter 500 Euro – da schüttelt es mich richtig», erklärt Roger G. in seiner Rolle des selbsternannten Reichen – «so muss sich Leid anfühlen.»

Auch die Kinder erhalten kurzerhand Namen, die nach Oberschicht klingen sollen. Aus seinem Sohn wird «Jeremias». «Ich heiss Ole», kommt es aus dem Off. «Nicht hier, mein Freund. Nicht hier», lacht sein Vater. Und auch Tochter Nora muss sich für einen Moment mit dem neuen Namen «Baltasine» zufriedengeben. Als sie protestiert, warnt der Vater, die Kinder sollen doch mal aufhören, «wir fliegen noch auf, Mann!» Für den neureichen Roger G. ist klar: «Wo es nach Armut riecht, fahre ich weiter.»

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Roger G. ist grosser Fan der Schweiz

Am Ende des Videos schüttelt der Comedian dann aber tatsächlich den Kopf über die Preise und erklärt, dass das Einzige, was er in seiner Preiskategorie gesehen habe, eine Jacke sei – für Hunde. Auch wenn der Clip zur Unterhaltung dient, ein Stückchen Wahrheit steckt dennoch darin, wie Roger G. gegenüber Blick sagt: «Ich komme aus Mecklenburg-Vorpommern, dem ärmsten Bundesland Deutschlands. Da fühle ich mich auch im eigenen Land öfter mal arm. In der Schweiz war der Kontrast dann noch mal deutlich grösser.»

Der Preisschock tat der Begeisterung für die Schweiz aber dennoch nichts ab. «Die Schweiz ist schon immer für mich und meine Familie eines unserer liebsten Reiseziele gewesen», verrät Roger G. Da er selbst am Meer lebe, hätten die Berge in der Schweiz für ihn «grundsätzlich eine grosse Anziehungskraft». Auch der Menschenschlag in der Schweiz und in Zürich gefalle ihm. «Der Norddeutsche, insbesondere der Mecklenburger, wo ich lebe, ist ein sehr direkter Typ, der geradeaus, auch auf das Risiko hin, dass der andere sich vielleicht davon angegriffen fühlt, alles raushaut. Und die Zürcher sind sehr diplomatisch in ihrer Kommunikation. Ich mag aber genau das auch sehr, sehr gerne an der Stadt.»

Auf seinen Clip gab es «überwiegend positive» Reaktionen, wie Roger G. sagt. «Ich habe die Schweizer als Menschen kennengelernt, die sehr gut über sich selbst lachen können», sagt er. Natürlich habe es aber auch solche Personen gegeben, die sich «auf den Schlips getreten gefühlt» hätten.