Prime Video holt sich für die Vorweihnachtszeit ein prominentes Moderationsduo. Michelle Hunziker und Hazel Brugger führen ab Dezember durch einen Comedy-Adventskalender mit 35 Stars.

Darum gehts Michelle Hunziker und Hazel Brugger moderieren ab 1. Dezember den neuen Comedy-Adventskalender

In 24 Kurzfolgen treten 35 Stars auf, darunter Martina Hill, Ralf Schmitz und Olaf Schubert

Prime-Mitglieder sammeln pro Folge eine Zahl, der Code bringt am 24. Dezember 75'000 Euro Preisgeld

Michelle Hunziker (49) und Hazel Brugger (32) moderieren den neuen «Prime Video Comedy-Adventskalender». Das teilt der Streamingdienst mit. Los geht es – logischerweise – am 1. Dezember. Danach öffnet sich – ebenfalls logischerweise – bis Heiligabend jeden Tag ein weiteres Türchen mit einer neuen Kurzfolge.

In den 24 Episoden können die beiden Schweizerinnen auf die Unterstützung von insgesamt 35 Stars aus dem Prime-Video-Umfeld setzen. So werden auch Martina Hill, Ralf Schmitz oder Olaf Schubert zu sehen sein. Auch Siegfried und Joy sind mit von der Partie.

75'000 Euro für aufmerksamen Zuschauer

Für die Fans gibt es allerdings nicht nur etwas zu Lachen, sondern auch etwas zu gewinnen. In jeder Folge ist eine Zahl versteckt. Erst alle 24 zusammen ergeben einen Code, der sich am 24. Dezember knacken lässt. Dem Gewinner winkt ein Geldpreis von 75'000 Euro, was knapp 69'000 Franken entspricht. Zu sehen ist der Adventskalender exklusiv für Prime-Mitglieder.

Wie viel Spass Hunziker und Brugger bei den Aufzeichnungen am weihnachtlichen Set hatten, zeigt ein erster Clip. Darin brechen die Moderatorin und die Komikerin beim Dreh mehrmals in Lachen aus.

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Von «LOL» bis ESC

Die beiden gehören zu den bekanntesten Schweizer Gesichtern der deutschsprachigen Unterhaltungsbranche. Beruflich kreuzten sich ihre Wege bereits mehrfach. 2022 lernten sich die beiden bei der dritten Staffel der Prime-Video-Comedyshow «LOL: Last One Laughing» kennen. Ihre Verbindung zu Prime Video und dem Comedy-Kosmos des Streaminganbieters war also bereits gegeben. Beide nahmen bereits mehrfach an «LOL» teil. Während Hunziker 2026 zum dritten Mal in der Comedyshow dabei war, übernahm Brugger im selben Jahr die Moderation des Ablegers «LOL Next».

2025 standen sie zudem gemeinsam mit Sandra Studer beim Eurovision Song Contest 2025 in Basel auf der Bühne. Während Brugger bereits durch die beiden Halbfinalshows führte, verstärkte Hunziker das Moderationsteam beim großen Finale.

«Ich liebe Hazel, sie ist eine tolle Frau und ich komme super mit ihr aus», schwärmte Hunziker 2026 im Interview mit «Tele». Besonders schätze sie den trockenen, bissigen Humor ihrer Kollegin.