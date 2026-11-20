Felix Lobrecht ist grosser Fan der Schweiz. Weniger gut gefallen ihm die Zürcher Hotelpreise. Trotz zwei ausverkaufter Hallenstadion-Shows schläft der deutsche Komiker lieber in Luzern.

Darum gehts Lobrecht lockt mit zwei Zürich-Shows knapp 17'000 Fans an

Zürichs Hotelpreise sind ihm zu hoch, sein Team wohnt in Luzern

Er lobt die Stadt und das Mandarin Oriental Palace

Fynn Müller People-Redaktor

Felix Lobrecht ist mit seiner Comedy-Tour «Sell Out» zu Gast in Zürich. Zweimal füllt der Deutsche das Hallenstadion, lockt damit knapp 17'000 Fans in die grösste Halle der Stadt. Nach den Shows steigt er in sein Auto und fährt nach Luzern. Wieso? Weil dort sein Hotel ist.

Im Podcast «Gemischtes Hack» schimpft der Berliner: «Zürich hatte es dieses Mal selbst für Zürich-Verhältnisse hotelpreismässig wirklich übertrieben!» Sein Podcast-Partner Tommi Schmitt (37) witzelt, dass die Preise wohl selbst für Schweizer hoch seien. Eine genaue Summe nennt Lobrecht nicht.

Lobrecht schwärmt von Luzern

Also muss eine Alternative her. Das Team will während der Auftritte in Basel und Zürich nicht dauernd das Hotel wechseln. Da erinnert sich Lobrecht an einen guten Freund, der in Luzern lebt und ständig von der Stadt schwärmt.

Gesagt, getan. Lobrecht bucht sich und sein Team im Mandarin Oriental Palace direkt am Vierwaldstättersee ein. «Das ist so eine süsse, schöne, kleine, geile Stadt. An einem See mit Bergen», schwärmt der Comedian. Alles lasse sich zu Fuss erkunden, überall warten kleine Gassen.

Dickes Lob gibts auch fürs Hotel. Im Mandarin Oriental Palace Luzern hätten sich die Mitarbeiter besonders viel Mühe gegeben und seien ausgesprochen freundlich gewesen. Lobrecht bedankt sich ausdrücklich und stellt klar: «Ich habe dafür bezahlt, das ist jetzt keine Werbung oder sowas.» Tommi Schmitt soll die Stadt nun ebenfalls besuchen, empfiehlt Lobrecht.