Bitterer TV-Absturz bei «Wer wird Millionär?»: Sophia Thomalla zockt um eine halbe Million – und fällt auf 500 Euro zurück. Schuld daran war ausgerechnet der Rat ihres vertrauten Telefonjokers Silvio Heinevetter.

Darum gehts Thomalla scheiterte im Prominenten-Special von «Wer wird Millionär?» an der 500'000-Euro-Frage

Nach dem falschen Tipp von Telefonjoker Silvio Heinevetter fiel Thomalla auf 500 Euro zurück

RTL stockte die erspielten und gespendeten 139'000 Euro um 100'000 Euro auf 239'000 Euro auf

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

Für Sophia Thomalla (37) lief im Prominenten-Special von «Wer wird Millionär?» am 19. November zunächst alles nach Plan. Bereits 2019 hatte die TV-Moderatorin 125'000 Euro für den guten Zweck erspielt. Nun schafft sie es bei Günther Jauch (70) sogar bis zur 500'000-Euro-Frage – bevor der Abend ein jähes Ende nimmt.

Bei der entscheidenden Frage vertraute Thomalla voll auf ihren Telefonjoker Silvio Heinevetter (42). Der Handball-Torhüter und ehemalige Lebensgefährte ihrer Mutter Simone Thomalla (61) galt für sie als der «Allwissende», da er ihr bereits bei ihrem ersten Auftritt 2019 die richtige Antwort geliefert hatte.

Gefragt war, welches historische Ereignis auf denselben Tag fiel wie die Wahl eines neuen Papstes. Heinevetter schloss den ersten Weltraumflug eines Deutschen, den Fall der Berliner Mauer sowie die elffache Oscar-Prämierung von «Ben Hur» aus und legte sich stattdessen auf die Ermordung von US-Präsident John F. Kennedy (1917–1963) fest.

«Ich zocke»

Da Thomalla in der Risikovariante spielte, warnte Moderator Günther Jauch eindringlich vor dem Absturz: «Wir streichen drei Nullen, wenn die Antwort falsch ist.» Doch die 37-Jährige blieb mutig: «Ich zocke.»

Unter dem Raunen des Studiopublikums folgte die Ernüchterung. Der Tipp von Heinevetter war falsch. Richtig gewesen wäre der Flug des DDR-Kosmonauten Sigmund Jähn (1937–2019) ins All am 26. August 1978.

«Das ist bitter», seufzte Thomalla enttäuscht. Jauch lobte ihren Auftritt trotzdem mit einem «Super gespielt» und stellte eine dritte Teilnahme in Aussicht: «Dann sehen wir uns irgendwann mal wieder!»

RTL stockt Spendensumme auf

Auch «Let's Dance»-Juror Joachim Llambi (62) erlebte einen Rückschlag: Er scheiterte an der 64'000-Euro-Frage, fiel ebenfalls auf 500 Euro zurück, spendete aber 10'000 Euro aus eigener Tasche. Carolin Kebekus (46) und Felix Lobrecht (37) erspielten je 64'000 Euro, sodass zunächst 139'000 Euro zusammenkamen. Nach einer Aufstockung durch RTL um weitere 100'000 Euro flossen am Ende 239'000 Euro in den Spendentopf.