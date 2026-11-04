David Constantin und sein Team drehen von Oktober bis Dezember 2026 im Wallis und in Mumbai den neuen «Tschugger»-Kinofilm. «Tschugger – Tigerblood» soll im November 2027 in die Schweizer Kinos kommen.

Darum gehts «Tschugger – Tigerblood» ist der erste eigenständige Kinofilm der Walliser Serie und kommt ins Kino

Bax holt die alte Truppe, nachdem Pirmin in Mumbai unter Mordverdacht ins Gefängnis kommt

Gedreht wird von Oktober bis Dezember 2026 im Wallis und in Mumbai, Kinostart ist November 2027

Florin Schranz Redaktor News

Unter einer Brücke in Sitten geht es hoch her: Bax und Pirmin liefern sich ein hitziges Wortgefecht. Die Situation eskaliert, bis Bax zu Boden geht. Pirmin versucht, die Lage zu beruhigen: «Alles okay, ihm gehts gut.»

Die Walliser Kultpolizisten sind zurück. Und für «Tschugger – Tigerblood» zieht es Bax sogar bis nach Mumbai.

Nach drei erfolgreichen Staffeln und dem Kino-Special «Tschugger – Der Lätscht Fall» folgt nun der erste eigenständige Kinofilm. David Constantin (42), Bax-Darsteller und Co-Regisseur mit Jelena Vujović (34), hat wieder Blut geleckt – obwohl er eine längere Pause geplant hatte.

«Ich glaube, mir ist zwischen Skaten und Tennisspielen langweilig geworden», sagt Constantin zu Blick. Er habe gedacht, dass sich das Team erst in zehn Jahren wieder zusammentun würde. Daraus wurden nur drei.

Constantin will das Kino retten

Vujović erklärt, sie seien einfach schneller gealtert als gedacht. Constantin müsse in den Spiegel geschaut und festgestellt haben, dass seine Haare schneller grau geworden seien. Constantin nimmt den Seitenhieb mit Humor und gibt zu: In Interviews habe er schon öfter behauptet, dass jetzt endgültig Schluss sei. Damit müsse er wohl aufhören.

Constantin erklärt, weshalb es einen neuen Film braucht: Er sei zuletzt enttäuscht aus dem Kino gekommen. «Christopher Nolan hat nichts geboten, Tom Cruise hat auch nichts mehr gebracht. Da wusste ich: Jetzt müssen wir wieder rein, wir müssen das Kino retten!», scherzt er.

Er habe die Crew vermisst. Nach Abstand habe das Team wieder Lust bekommen, eine Geschichte zu erzählen.

Und die führt diesmal weit weg vom Wallis. Bax lässt seine Heldengeschichten von einer Bollywood-Produktion in Indien verfilmen und übernimmt gleich selbst die Hauptrolle. Dann wird Pirmin eines Mordes am Filmset beschuldigt und landet im Gefängnis von Mumbai. Bax trommelt das Team zusammen, um ihn zu befreien. Dahinter steckt ein Racheplan.

Pirmin fürchtet um seinen Magen

Warum Indien? Constantin war bereits 2015 dort und fand das Land faszinierend. Die Gegensätze zum Wallis seien riesig und versprächen Comedy-Potenzial. Produzentin Sophie Toth (48) findet es reizvoll, Bax und Pirmin in eine Millionenmetropole zu schicken.

Dragan Vujic (39), der Pirmin spielt, freut sich auf das Abenteuer. Es ist sein erstes Mal in Indien. Vor allem Essen und Wasser bereiten ihm Kopfzerbrechen: «Ich will auf keinen Fall der Grund sein, dass wir nicht drehen können», erklärt er.

20 Minuten weniger Film

Das Team musste wegen der schwierigen Finanzierung Abstriche machen.

Trotz Serienerfolgs erhält die Produktion keine Förderung vom Bundesamt für Kultur und der Zürcher Filmstiftung. Sie hatten immerhin die Entwicklung teilweise unterstützt. Also musste gespart werden. Das Drehbuch wurde um ganze 20 Minuten gekürzt. «Es ist deutlich zu wenig Geld da», sagt Toth. Constantin ergänzt: Actionszenen seien teuer; eine Actionminute koste viel mehr als eine Dialogminute. Das Team müsse genau überlegen, wofür es Geld einsetze. Auf grosse Action müssen die Zuschauer trotzdem nicht verzichten.

In Indien habe er einiges über die Filmindustrie gelernt. Mit Action-Koordinator Vikram habe man Ideen besprochen. Seine Antwort sei oft dieselbe gewesen: «No problem!» Constantin und Toth sei nicht immer klar gewesen, ob alles so einfach umzusetzen sei.

Gedreht wird von Oktober bis Dezember 2026 im Wallis und in Mumbai. Im November 2027 soll «Tschugger – Tigerblood» in die Schweizer Kinos kommen.