Mit 59 Jahren wird die britische TV-Moderatorin und Ärztin Renée Hoenderkamp zum dritten Mal Mutter. In einer Live-Sendung verkündete sie ihre Schwangerschaft und wehrt sich gleichzeitig gegen Kritik an ihrem späten Mutterglück.

Darum gehts Renée Hoenderkamp ist mit 59 Jahren schwanger und erwartet ihr drittes Kind

Die Behandlung erfolgte in Polen, weil viele britische Kliniken Frauen über 55 Jahren ablehnen

Kritiker werfen ihr Egoismus vor, sie wehrt sich dagegen

Sabrina Rhyner Redaktorin People

«Ich habe heute Neuigkeiten für die Runde, von denen sie noch nichts weiss – und sonst auch niemand», beginnt Moderatorin Renée Hoenderkamp (59) ihre überraschende Verkündung mitten in einer Live-Sendung. Dann lässt sie eine echte Bombe platzen: Sie ist in der zwölften Woche schwanger und erwartet ihr drittes Kind.

Laut «RTL» brachte sie ihr erstes Kind, Sohn Calum (37), bereits mit 21 Jahren zur Welt. Tochter Alice (7) folgte, als Hoenderkamp 51 Jahre alt war. Es ist also nicht ihre erste späte Schwangerschaft.

Kinderwunschbehandlung in Polen

In der Sendung berichtet Hoenderkamp, die übrigens auch Ärztin ist, dass sie mithilfe zuvor eingefrorener Eizellen erneut schwanger geworden sei. Die Kinderwunschbehandlung habe sie in Polen durchführen lassen, da zahlreiche britische Kliniken Frauen über 55 Jahren nicht mehr behandeln würden. Erst nach drei Versuchen sei die Behandlung schliesslich erfolgreich gewesen.

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Ihre Entscheidung, mit 59 Jahren noch einmal Mutter zu werden, stosse jedoch auch auf Kritik. Einige würden ihr Egoismus vorwerfen und infrage stellen, was aus ihrem Kind werden soll, falls sie beispielsweise in fünf Jahren sterben sollte. Sie selbst begegnet diesen Bedenken gelassen. Sie achte auf ihre Gesundheit und Fitness, könne jedoch nicht wissen, was die Zukunft bereithalte. Für sie stehe vor allem die Möglichkeit im Vordergrund, einem weiteren Kind das Leben zu schenken.

Nicht die Einzige

Die Moderatorin ist nicht der einzige Promi, der spät Mutter wird. Dreieinhalb Jahre nach der Geburt ihrer Zwillinge verkündete kürzlich auch Hilary Swank (52), dass sie wieder schwanger ist. Die Hollywood-Schauspielerin erwartet ihr drittes gemeinsames Kind mit Ehemann Philip Schneider.

Oscar-Preisträgerin Halle Berry (60) bekam mit 41 Jahren ihre erste Tochter. Später wurde sie mit 47 nochmals auf natürlichem Weg schwanger und brachte ihren Sohn Maceo (12) zur Welt. Und Sängerin Avril Lavigne verkündete erst kürzlich, dass sie mit 42 Jahren zum ersten Mal Mutter geworden ist.