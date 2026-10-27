Auf Social Media hat sie ihre Follower ganz nah an ihrer Schwangerschaft teilhaben lassen. Jetzt ist es endlich soweit: Amira Aly hat ihr Kind bekommen. Sie und Partner Christian Düren sind frisch gebackene Eltern.

Sabrina Rhyner Redaktorin People

Das Warten hat ein Ende: Amira Alys drittes Kind hat das Licht der Welt erblickt. Die schöne Neuigkeit teilt Aly auf Instagram mit ihren Fans.

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Dazu schreibt die Moderatorin: «Wunder Nummer drei». Unter dem Beitrag finden sich bereits zahlreiche Glückwunsch-Bekundungen – einer der ersten war Sänger Pietro Lombardi (34),

Düren wird erstmals Papa

Während Aly bereits zwei Kinder aus ihrer Ehe mit Oliver Pocher hat, wird Düren zum ersten Mal Vater. Der Fernsehmoderator konnte die Geburt seines ersten Kindes kaum erwarten. Dass er allerdings einigen Respekt vorm Papa-Sein habe, verriet er kürzlich «RTL». Vor allem um seinen künftigen Schlaf sorge er sich: «Glaube, ich unterschätze es gerade noch.» Und noch eine Aufgabe mache ihm Sorgen: «Meine Schwester hat eine kleine Tochter und da tue ich mir sehr schwer, was Windelnwechseln angeht.»

Seine Frau will er auf keinen Fall mit den neuen Aufgaben alleine lassen. Die ersten dreieinhalb Monate nach der Geburt wolle er Amira Aly mit dem Baby zu Hause in Köln «möglichst viel Unterstützung leisten».