«The Big Bang Theory»-Star Kaley Cuoco verkündet auf Instagram die Geburt ihrer zweiten Tochter – und deren aussergewöhnlichen Namen.

Darum gehts Kaley Cuoco und Tom Pelphrey sind zum zweiten Mal Eltern geworden

Philomena Carmine Bobby macht ihre Familie komplett

Auch viele Promis wählen eher ungewöhnliche Kindernamen

Sabrina Rhyner Redaktorin People

Kaley Cuoco (40) und ihr Partner Tom Pelphrey (44) sind erneut Eltern geworden. Mit einem Instagram-Post verkünden die beiden Hollywood-Stars die Geburt ihrer zweiten Tochter. Das Paar hat bereits eine gemeinsame Tochter namens Matilda Carmine Richie (3).

Pelphrey und Cuoco lernten sich Anfang 2022 kennen, nach der Geburt von Tochter Matilda im März 2023 folgte dann im folgenden Jahr die Verlobung. Ihre zweite Schwangerschaft machte die Schauspielerin diesen Juni öffentlich.

In bester Gesellschaft

Auf Instagram findet der «The Big Bang Theory»-Star rührende Worte für den Zuwachs und erklärt die Familie nun offiziell für komplett. Auch der Name des neuen Nachwuchses ist bekannt: Philomena Carmine Bobby.

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Die beiden Schauspieler sind jedoch keineswegs die einzigen Promi-Eltern, die bei der Namenswahl ihrer Kinder zu aussergewöhnlichen Kombinationen greifen.

Fawnie Golden

Das Influencer- und Model-Pärchen Nara (25) und Lucky Blue Smith (28) ist bekannt für ausgefallene Namen. Im Oktober 2025 bekamen die beiden ihr viertes gemeinsames Kind, Fawnie Golden. Die älteren Geschwister heissen Rumble Honey (6), Slim Easy (4) und Whimsy Lou (2). Nara Smith erklärte dazu, sie sei schlicht ein Fan nicht-traditioneller Namen mit einer ästhetischen Ausstrahlung.

Rosalind Arusha Arkadina Altalune Florence

So heisst die mittlerweile 14-jährige Tochter von Hollywood-Star Uma Thurman (56) und Finanzier Arpad Busson (63) – oder kurz «Luna», wie sie von Familie und Freunden genannt wird. Die Erklärung für die lange Namenskette lieferte Thurman einst gegenüber «UsWeekly»: Sie werde wahrscheinlich keine weiteren Kinder mehr bekommen, «also habe ich einfach alle Namen genommen, die mir gefallen haben».

Petal Blossom Rainbow

Das mittlere der fünf Kinder von Starkoch Jamie Oliver (51) und seiner Frau Juliette Norton (51) hört auf den Namen Petal Blossom Rainbow (17). Ihre Geschwister tragen ebenso aussergewöhnliche Namen: Poppy Honey Rosie (24), Daisy Boo Pamela (23), Buddy Bear Maurice (16) und River Rocket Blue Dallas (10). Norton betonte im Magazin «Gurgle», dass sie es hasse, «wenn andere sich zu Namen äussern». Wie man sein Kind nenne, sei allein die eigene Entscheidung.

Sno FilmOn Dot Com

So nannte Chief Keef (31) eines seiner neun Kinder. Der Name sollte Werbung für das damalige Plattenlabel des US-Rappers machen. Seine weiteren Kinder heissen Kayden Kash, Kimora Sosha, Krüe Karter, Zinc Clark, Khalil, Kirsten, Kamiah und Khalo.

Cricket Pearl und Birdie Leigh

So heissen die Töchter der Schauspielerin Busy Philipps (47) und des Drehbuchautors Marc Silverstein (55). Kritik an den Vornamen konterte Philipps 2013 auf X: «Es ist seltsam, dass die Leute glauben, meine Kinder würden wegen ihrer Namen in Therapie gehen müssen. Leute, meine Kinder werden aus vielen Gründen in Therapie gehen, da bin ich mir sicher.»

Diva Thin Muffin

So lautet der Name der Tochter von Musiker-Legende Frank Zappa (1940–1993) und Adelaide Gail Zappa (1945–2015). Auch ihre Geschwister Moon Unit (59), Dweezil (57) und Ahmet Emuukha Rodan (52) tragen eher unübliche Namen.