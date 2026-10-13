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Deutsche Influencerin Lisa Mantler wurde zum zweiten Mal Mami

Influencerin Lisa Mantler teilt ihr Baby-Glück in einem Post auf Instagram mit ihren Followern. Die 24-Jährige gibt darin die Geburt ihrer Tochter bekannt und bedankt sich für die liebevolle Unterstützung, die sie während der Schwangerschaft erhalten hat.
Publiziert: vor 2 Minuten
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Mit einem herzigen Familienfoto verkündete Lisa Mantler am Dienstag die Geburt ihrer Tochter.
Foto: Screenshot Instagram / @lisa
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Wiebke KöhneRedaktorin Newsdesk

Familienzuwachs bei Lisa Mantler (24): Am Dienstagnachmittag verkündet die deutsche Influencerin die frohe Botschaft mit einem Spiegel-Selfie über Instagram. Darauf steht sie mit strahlendem Lachen hinter ihrem fast zweijährigen Sohn und neben ihrem Ehemann Jonas Jay (31). Dieser hält ihre winzig kleine Tochter lächelnd im Arm.

Wann genau das Mädchen geboren wurde, geht aus dem Post nicht hervor, aber etwas kennenlernen konnten sich die vier bereits. Der ehemalige Tiktok-Star schwärmt, dass auch ihr Sohn seit den letzten Wochen immer mehr zum «süssesten und wildesten» grossen Bruder werde. «Wir könnten nicht glücklicher sein und lieben dieses wilde neue Abenteuer mit zwei», freut sie sich weiter.

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Unsere Herzen sind so voll

Zudem bedankt sie sich bei Freunden und Familie, die sie während der Schwangerschaft unterstützt haben. Bereits vor der Geburt postete sie regelmässig Bilder von ihren Outfits mit Babybauch und teilte ihre Vorfreude mit ihrer Community. «Unsere Herzen sind so voll. Willkommen in der Familie, kleines Mädchen. Wir geniessen unsere Baby-Blase», schreibt sie abschliessend.

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